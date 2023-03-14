Золото резко подорожало в Казахстане

Золотые слитки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Золото – это ценный инструмент для инвестиций, и оно снова начало расти в цене. О том, сколько сейчас стоит один грамм этого драгоценного металла в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

Золото является одним из самых популярных инструментов для инвестиций. Многие казахстанцы предпочитают покупать золотые слитки, чтобы сохранить и приумножить свой капитал.

Однако в феврале стоимость этого драгоценного металла сильно просела. Это произошло после продолжительного роста цен на него. Тогда всего за полторы недели золото потеряло в цене 6,5%.

Это падение, по данным Национального банка РК, продолжилось до тех пор, пока к 9 марта стоимость одного грамма не достигла 25 568 тенге. Это стало минимальным значением с начала года.

После этой отметки цены достаточно резко начали возвращаться к своим прежним значениям. Уже через день золото прибавило к стоимости 207,53 тенге, а к 13 марта – еще 534,2 тенге.

Сейчас один грамм золота по курсу Нацбанка стоит 27 633 тенге. Таким образом всего за 5 дней стоимость этого драгоценного металла выросла сразу на 8,07%

Стоимость золота. Источник: Национальный банк РК

Впрочем, это все еще меньше тех цен, которые можно было наблюдать в начале февраля текущего года, когда после продолжительного роста стоимость золота достигала почти 29 тыс. тенге за грамм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012838-zoloto-rezko-podorozhalo-v-kazahstane/