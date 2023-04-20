Нацфонд потерял рекордное количество денег в 2022 году

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Главная задача Нацфонда – накопить средства с продажи сырьевых ресурсов. Однако 2022 год стал не самым успешным для фонда, ведь он понес убытки. О финансовых потерях рассказали аналитики Ranking.kz.

Деньги, которые хранятся в Национальном фонде, были получены за счет доходов сырьевого сектора экономики Казахстана, иных поступлений, не запрещенных законом, а также от инвестиционной деятельности, проводимой Нацбанком.

Как отмечают аналитики, своего пика по доходности фонд достиг в августе 2014 года, тогда активы демонстрировали стабильный рост и составили 77,2 млрд долларов, но после этого начался спад.

В итоге активы Нацфонда просели по сравнению с пиковым значением на 24,4%, или на 18,8 млрд долларов, и к концу марта 2023 года составили 58,4 млрд долларов.

Активы Нацфонда Казахстана. Инфографика: ranking.kz

Почему денег стало меньше

Одной из причин такого сильного сокращения активов страны, по мнению экспертов, является укрепившаяся тенденция изъятий из Национального фонда в республиканский бюджет сверх поступлений от нефтяного сектора.

Например, максимальные значения были зафиксированы в 2017 и 2020 годах. Тогда при поступлениях в 2,1 трлн и 1,4 трлн тенге было изъято 4,4 трлн и 4.8 трлн тенге соответственно. То есть изымалось из фонда больше средств, чем поступало.

Однако постоянные изъятия не являются единственной причиной сокращения объемов средств. Как отмечают аналитики, доходность от инвестиционной деятельности за последние 10-15 лет сложилась ниже доходности ряда схожих по своей природе суверенных фондов благосостояния в мире.

Так, например, в период с 2000 по 2022 годы среднегодовая доходность Нацфонда от инвестиций составляла 3,02%, а инвестиционный доход от управления активами в иностранной валюте — 15,1 млрд долларов. В то же время у аналогичного фонда в Норвегии этот показатель с 1998 по 2022 годы составлял 5,7%.

Кроме того, помимо низкой доходности фиксировались и убытки, например, в 2013 году (минус 26,2 млрд тенге) и в 2016 году (минус 155,1 млрд тенге). Однако рекордными убытками отметился именно 2022 год. По его итогам Нацфонд потерял сразу 1,4 трлн тенге.

Доходность Нацфонда Казахстана. Инфографика: ranking.kz

Тем не менее сейчас в правительстве проводится работа по совершенствованию подходов к управлению активами Национального фонда. Также внедряются принципы новой концепции управления государственными финансами до 2030 года, что должно привести к росту активов до 100 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2017503-natsfond-poteryal-rekordnoe-kolichestvo-deneg-v-2022-godu/