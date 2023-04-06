На сколько дешевле жилье и стоимость жизни в Шымкенте, чем в Астане и Алматы

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Мегаполисы страны являются центрами притяжения для молодежи и специалистов из других регионов. О разнице в ценах, доходах и стоимости жизни в крупнейших городах Казахстана читайте в материале NUR.KZ.

Шымкент является одним из трех мегаполисов Казахстана и имеет статус города республиканского значения.

Он считается самым крупным городом по занимаемой площади (1 170 квадратных километров), а по количеству населения располагается на третьем месте после Алматы и Астаны – около 1,19 млн человек.

Рассмотрим стоимость жилья в Шымкенте и сравним данные с другими мегаполисами.

Цены на квадратные метры

Последние статистические данные указывают на то, что в Казахстане продолжается процесс подорожания жилья. В феврале текущего года в среднем по стране цены на новостройки выросли на 0,3% за месяц, а на вторичное жилье и аренду – на 0,4% и 0,2% соответственно.

В Шымкенте месячное подорожание составило всего 0,3%, однако за год оно достигло 3,8%. А с декабря 2020 года – 26,6%.

В денежном выражении квадратный метр здесь оценивался следующим образом:

новостройки – единица жилья в среднем по городу в феврале 2023 года стоила 443 296 тенге ;

; вторичное жилье – 429 013 тенге ;

; аренда – 2 743 тенге за квадратный метр.

Домик. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

При этом, если сравнивать с Астаной и Алматы, то разница в цене по новостройкам достигает 100-136 тыс. тенге за квадратный метр. По вторичке – около 190-210 тыс. тенге, а аренда в Шымкенте вовсе почти в два раза дешевле, чем в южной столице (2 743 тенге против 5 389 тенге в Алматы).

То есть по стоимости жилья Шымкент оказался наиболее дешевым среди других мегаполисов Казахстана. Хотя в целом квартиры в стране становятся менее доступными для казахстанцев, по мнению аналитиков.

Стоимость жизни

Если оценивать показатели прожиточного минимума (ПМ) по мегаполисам, то можно получить следующую картину:

Астана – 50 765 тенге по итогам февраля 2023 года;

по итогам февраля 2023 года; Алматы – 47 942 тенге ;

; Шымкент – 45 749 тенге.

То есть это те суммы, которые являются наименьшим порогом для обеспечения жизнедеятельности человека на минимальном уровне (покрывает стоимость минимальной потребительской корзины).

Хлеб и денежные купюры. Иллюстративное фото: Getty Images/Yevgeniy Sambulov

При этом годовая инфляция в марте 2023 года в крупнейшем по площади мегаполисе также оказалась самой маленькой – 16,6% против 19,9% в Астане и 17,2% в Алматы.

Однако в марте 2022 и 2021 годов Шымкент лидировал по росту инфляции среди крупнейших городов Казахстана. Так, в прошлом году рост цен достигал 12,4% (против 12% в Астане и 12,3% в Алматы), а годом ранее – 6,7% (против 6,4% и 6,5% соответственно).

Уровень доходов

Если сравнивать денежные доходы домохозяйств в мегаполисах от трудовой деятельности (статистика за четвертый квартал 2022 года), то они расположатся в следующем порядке:

Астана – 746 336 тенге в среднем на домохозяйство;

в среднем на домохозяйство; Алматы – 568 610 тенге за квартал;

за квартал; Шымкент – 333 153 тенге. При этом город оказался среди регионов с наименьшей разницей между доходами населения.

Таким образом, по уровню стоимости жилья и наименьших затрат, необходимых для поддержания жизнедеятельности одного человека, в 2023 году Шымкент оказался наиболее доступным мегаполисом в Казахстане.

Однако по уровню доходов он почти в два раза отстает от других городов республиканского значения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015491-na-skolko-deshevle-zhile-i-stoimost-zhizni-v-shymkente-chem-v-astane-i-almaty/