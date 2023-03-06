Какой регион Казахстана является самым дорогим по уровню прожиточного минимума

Продукты питания и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За рекордной инфляцией растет и прожиточный минимум (ПМ) – минимальный доход, который нужен человеку для жизни. О том, в каком регионе Казахстана жить дороже всего, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам февраля инфляция в Казахстане побила очередной рекорд и достигла 21,3%. Вслед за ростом цен на товары и услуги заметно вырос и прожиточный минимум на душу населения в стране

Так, по данным Бюро национальной статистики в феврале этот показатель составил 46 059 тенге в среднем по стране – на 1,4% больше, чем месяцем ранее. Это значит, что теперь среднестатистическому казахстанцу нужна именно такая сумма для того, чтобы покрыть свои минимальные потребности.

Впрочем, в зависимости от региона прожиточный минимум на душу населения может заметно отличаться.

Так, самый маленький ПМ по итогам февраля был зафиксирован в Западно-Казахстанской области – 41 252 тенге. В Мангистауской области этот показатель на 17 274 тенге больше – сразу 58 526 тенге, это самый высокий прожиточный минимум в стране.

На втором месте расположилась Астана (50 765 тенге), а на третьем месте – Алматы (47 942 тенге). В Шымкенте этот показатель значительно ниже – 45 749 тенге.

Прожиточный минимум в феврале 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Отметим, что величина прожиточного минимума в Казахстане зависит также от возраста и пола человека. У женщин он заметно ниже. Так, у взрослого мужского населения старше 18 лет в среднем по стране этот показатель составляет 54 813 тенге, а у женского – 43 513 тенге.

Также разница в размерах ПМ наблюдается и в других возрастных категориях, однако выше всего он в возрастной группе от 14 до 17 лет. Для парней этого возраста в среднем нужно минимум 58 256 тенге в месяц, а для девушек – 44 643 тенге.

Прожиточный минимум в феврале 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Отметим, что прожиточный минимум используется не только для определения минимальной суммы, необходимой для одного казахстанца. Он также нужен для определения уровня бедности в регионе и назначения адресной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Напомним, на адресную социальную помощь могут претендовать только те семьи, чей среднедушевой доход на каждого члена составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Например, для жителей Туркестанской области по итогам февраля эта сумма составила 30 281 тенге на человека, для алматинцев – 33 559 тенге, а для Мангистауской области – 40 968 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011882-kakoy-region-kazahstana-yavlyaetsya-samym-dorogim-po-urovnyu-prozhitochnogo-minimuma/