Как сдерживают цены в Казахстане, рассказали в Минторге

Овощи и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инфляция продолжает бить рекорды в Казахстане, и с ней активно борются. О том, что предпринимается для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, рассказали на заседании правительства под председательством премьер-министра РК.

По итогам января 2023 года инфляция в Казахстане достигла рекордных 20,7%. Сильнее всего выросли цены на продукты питания, в том числе и на те, что входят в категорию социально значимых – они за год подорожали в среднем на 23,4%.

С неконтролируемым ростом цен на основные продовольственные товары в стране активно борются. Как сообщил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, были пересмотрены некоторые инструменты стабилизации их стоимости.

Так, например, был переформатирован подход по выдаче займов напрямую производителям – уже было профинансировано сырье для сахарных заводов. Напомним, с сильным ростом цен на сахар и его дефицитом в магазинах казахстанцы столкнулись в 2022 году.

Также в правительстве изменили механизм формирования стабилизационных фондов. Теперь продукцию закупают во время сбора урожая, когда цены низкие, а "выпускают" на рынок в период межсезонья. Уже сейчас по республике запаслись социально значимыми продовольственными товарами на более чем 1 млн тонн.

Как еще сдерживают цены

На закупе товаров работа по стабилизации цен не заканчивается. Одним из способов контролировать стоимость социально значимых продуктов питания является введение максимальной торговой надбавки, которая не должна превышать 15% от закупочной стоимости. Если продавцы превышают ее, "заламывая" цены, то их привлекают к административной ответственности.

Более того, с нового года правительством ведется работа по снижению максимального размера торговой надбавки до 10%, такое условие уже было закреплено 223 меморандумами с торговыми сетями. Как отметили в Минторге, все крупные торговые сети Казахстана уже участвуют в работе по стабилизации цен.

Тем не менее, несмотря на эти шаги, придется проделать еще много работы для сдерживания стоимости товаров и услуг. Напомним, ранее премьер-министр РК отмечал, что некоторые действия правительства недостаточно эффективны.

"Акиматам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены все равно растут. Из-за формального подхода на местах к исполнению поставленных задач мы наблюдаем отрицательные результаты работы", – отметил проблему Алихан Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008564-kak-sderzhivayut-tseny-v-kazahstane-rasskazali-v-mintorge/