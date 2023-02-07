Названы регионы-лидеры по росту цен на продукты в Казахстане

Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-премьер – министр торговли Серик Жумангарин на заседании кабмина рассказал, в каких регионах сильнее всего подорожали продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Жумангарин, по итогам января текущего года инфляция составила 1,1%, в том числе продовольственная - 1,4 %, непродовольственная - 0,9%, платные услуги - 0,7%.

"Наибольший уровень продовольственной инфляции сложился в Астане и Шымкенте, а также в Кызылординской, Северо-Казахстанской и Актюбинской и Улытауской областях.

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 1,7%. Еженедельная динамика варьируется на уровне +0,3...+0,4%. Наибольший темп роста с начала года отмечается в Мангистауской, Улытауской областях и Астане", – отметил министр.

В разрезе товаров, по его словам, максимальный рост цен с начала года отмечен на лук - 22,5%, рис - 5,2%, капусту - 4,1%, молоко и морковь - 3,1%, картофель - 3%, макароны - 2,6%.

"В Мангистауской области в ходе анализа установлено, что из 3,6 млрд тенге, предусмотренных на реализацию механизмов стабилизации цен, 2 млрд тенге не задействованы. Из 5 действующих договоров, заключенных СПК "Каспий" на поставку овощей, только один договор заключен с производителем, остальные 4 договора заключены с оптовиками. Необходимо переформатировать работу СПК "Каспий" в рамках новых подходов.

Улытауская область - постоянный лидер по росту цен. Регион с точки зрения логистики является тупиковым. СПК создан недавно, но до сих пор не организована слаженная работа СПК и местного бизнеса", – заявил Жумангарин.

Между тем, добавил министр, в Астане выделенная сумма финансирования по механизму "оборотная схема" составляет 14 млрд тенге, но столица все равно остается в тройке лидеров по росту цен как по итогам 2022 года, так и с начала текущего года.

"Работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников ведется слабо. С начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности, в том числе не выявлено ни одного непродуктивного посредника. Новому руководству города необходимо перестроить работу СПК и региональной комиссии.

По результатам анализа вынужден отметить, что в регионах работа по стабилизации цен и реализация инструментов стабилизации цен проводится на недостаточном уровне", – резюмировал глава Минторговли.

Между тем премьер-министр Алихан Смаилов сегодня на заседании кабмина заявил, что задача правительства сейчас – удержать уровень инфляции по итогам 2023 года в коридоре не более 10%. Его слова приводит официальный Telegram-канал правительства.

"Акиматам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены все равно растут. Акиматы не показывают эффективность работы. Из-за формального подхода на местах к исполнению поставленных задач мы наблюдаем отрицательные результаты работы", – считает Смаилов.

Он привел в пример ситуацию с луком.

"Неоднократно акимы докладывали, что потребность своих регионов обеспечили. Лука в стране выращивается достаточно, однако для снижения роста цен на него мы были вынуждены предпринимать экстренные меры - вводить запрет на экспорт.

Мы переформатировали механизм форвардного закупа для финансирования, в первую очередь, производителей. Однако акиматы продолжают выделять средства поставщикам, размножая посредников", – заявил премьер-министр.

По его словам, местные власти не формируют запасы в стабилизационных фондах по выгодным ценам и плохо выявляют нарушению в сфере торговли.

"По факту приходится "из-под палки" заставлять регионы проводить данные заседания, которые все равно не дают результата. Мы уже говорили, что в случае формального подхода и отсутствия результатов будут приниматься соответствующие решения", – напомнил премьер-министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2008340-regiony-lidery-po-rostu-tsen-na-produkty-v-kazahstane-nazvali-v-pravitelstve/