Социально значимые продукты питания продолжают дорожать в Казахстане

Овощи и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последнюю неделю некоторые социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) заметно выросли в цене. О том, какие базовые продукты питания подорожали в Казахстане сильнее всего, узнали журналисты NUR.KZ.

Стоимость продуктов питания, которые входят в группу социально значимых, контролируются государством при помощи установления максимальной торговой надбавки. Тем не менее, такая политика не может полностью остановить рост цен, на который влияет множество различных факторов.

Так, по данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю, с 17 по 24 января 2023 года, рост цен на социально значимые продовольственные товары в среднем по Казахстану составил 0,3%. С начала года – 1,3%. А за год, то есть по сравнению с январем 2022 года, подорожание СЗПТ составило рекордные 23,4%.

Что подорожало сильнее всего

В разрезе недели сильнее всего выросли цены на репчатый лук – сразу на 4,6%. Также отметились подорожанием капуста (на 1%), куриные окорочка и яйца 1 категории – по 0,6%.

При этом за неделю подешевели соль (на 0,1%), весовая гречневая крупа (на 0,2%) и сахарный песок (на 0,4%).

В разрезе месяца, то есть с начала 2023 года, лидерство осталось за репчатым луком, который за это время подорожал сразу на 16,3%. Заметным ростом цен также отметились рис (на 4,1%), молоко жирностью 2,5% (на 2,6%), морковь (на 2,3%), весовые рожки и картофель (на 2,1%).

В то же время пшеничная мука первого сорта, гречневая крупа и сахарный песок успели за месяц подешеветь – на 0,2%, 1,2% и 1,7% соответственно.

А вот в годовом разрезе подорожание оказалось намного серьезнее. Рост цен на многие социально значимые продукты питания сильно превышает продовольственную инфляцию в стране, которая к концу 2022 года достигла 25,3%.

Несмотря на стабильное снижение цен все последнее время, текущая стоимость сахара сильно превышает ту, что была зафиксирована в январе 2022 года – сразу на 61,8%. Также в разрезе года сильно выросли цены на репчатый лук (на 56,6%), рис (на 41,5%), весовые рожки (на 37,6%), пшеничную муку (на 27,2%), курятину (на 26,9%) и молоко (на 25,6%).

Снижение цен было зафиксировано лишь на морковь (на 0,1%) и белокочанную капусту (на 26,6%).

Как изменились цены на СЗПТ за год. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что рост цен мог заметно отличаться в зависимости от региона. Так, например, сильнее всего он затронул жителей Жезказгана – здесь СЗПТ за год подорожали на целых 34,7%. В тройку лидеров также вошли Актау (27,4%) и Астана (26,3%).

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Петропавловске (22,9%), Костанае (22,8%) и Алматы (22,6%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006901-sotsialno-znachimye-produkty-pitaniya-prodolzhayut-dorozhat-v-kazahstane/