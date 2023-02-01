Инфляция продолжает бить рекорды в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рекордная инфляция, накрывшая Казахстан в 2022 году, продолжила свой рост и в новом году. О том, что сильнее всего подорожало в январе 2023 года, рассказали в Бюро национальной статистики РК.

Ранее в январе фиксировался рост цен на социально-значимые продукты питания. Они за неполный месяц нового года успели подорожать на 1,3%, или на 23,4% в годовом исчислении. Как оказалось, рост цен затронул и многие другие товары и услуги.

Годовая инфляция по итогам января 2023 года в Казахстане составила 20,7%. Сильнее всего выросли в цене, как и в прошлые месяцы, продукты питания – на 25,7%. Непродовольственные товары подорожали на 20,2%, а платные услуги – на 14,2%.

Рост цен в разрезе пяти лет. Инфографика: Бюро национальной статистики

По сравнению с январем 2022 года сильнее всего выросли цены на хозяйственное мыло (на 88,5%), канцелярские товары (на 71,4%), репчатый лук (62,4%) и сахар (на 60,9%).

Также сильным подорожанием отметились огурцы (55,6% за год), консервированное молоко (46,4%), мука (42,8%) и макаронные изделия (42,3%).

Зато за год сильно упала цена на белокочанную капусту – сразу на 26,5%.

Что подорожало в январе

Несмотря на то, что инфляция в Казахстане продолжает бить рекорды, в месячной динамике третий месяц подряд наблюдается снижение темпов.

Если в ноябре 2022 года за месяц цены выросли на 1,4%, то в декабре – уже только на 1,2%. Январь 2023 года продолжил эту тенденцию – месячная инфляция составила лишь 1,1%.

Сильнее всего за месяц подорожали продукты питания – на 1,4%. Огурцы – на 22,4%, репчатый лук – на 16,7%, помидоры – на 8,8%, а сладкий перец – на 6,5%.

Также повышение цен было отмечено на рис – на 2,9%, манную крупу и охлажденную рыбу – по 1,8%, ржано-пшеничный хлеб и яйца – по 1,7%, овсяную крупу, свинину и кефир – по 1,6%.

Рост цен на 1,4% был отмечен на куриные грудки, питьевое молоко, рассольные сыры, фрукты и питьевую воду.

Сахарный песок между тем по сравнению с декабрем 2022 года подешевел на 1,9%.

Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,9%. Сильнее всего цены выросли на моющие и чистящие средства. Стиральный порошок подорожал на 3,9%, отбеливатель – на 3,5%, средства для мытья посуды – на 3%, а хозяйственное мыло – на 2,7%.

Зафиксировано снижение цен на бытовую технику, в частности, пылесосы подешевели на 1,6%, микроволновые печи – на 1,3%, кухонные плиты – на 1,1%.

Платные услуги в январе подорожали на 0,7%. Сильнее всего выросли расценки у нотариусов – сразу на 12,6%. Также подорожало лечение в дневном стационаре – на 5,2%. Выросли цены на ритуальные (на 4,7%) и стоматологические (на 2,5%) услуги.

По коммунальным услугам наблюдается повышение тарифов на вывоз мусора – на 2,8%, оплату за содержание жилища – на 1%, а также центральное отопление – на 0,8%.

При этом было зафиксировано снижение тарифа на водоотведение – на 0,2%.

Где росли цены сильнее всего

В региональном разрезе самая высокая месячная инфляция в январе была зарегистрирована в Актюбинской области – сразу 1,7%.

В тройку лидеров также вошли Шымкент и Северо-Казахстанская область – по 1,5% в каждом регионе. В Акмолинской области инфляция составила 1,4%, а Алматинская область отличилась самым низким приростом цен – всего 0,7%.

Инфляция в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Продовольственные товары сильнее всего подорожали в Астане и Шымкенте – по 2,2%, непродовольственные в Абайской и Северо-Казахстанской областях – по 1,4%, а платные услуги в Актюбинской области – на 2,8%.

В годовом разрезе инфляция продолжает расти, однако в месячной динамике темпы роста цен продолжают снижаться. Напомним, эксперты прогнозируют снижение показателя инфляции в два раза уже к концу текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007611-rost-tsen-prodolzhilsya-v-novom-godu-v-kazahstane/