В Казахстане хотят снизить торговую надбавку на социально значимые продукты

Деньги и продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сейчас в Казахстане проходят переговоры с торговыми сетями по поводу снижения надбавки. Такие меры позволят снизить цены на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщает Комитет торговли при Министерстве торговли и интеграции РК.

В Казахстане в 2022 году наблюдается рекордная инфляция. По итогам сентября она достигла 17,7%. Не обошло подорожание и продукты питания из списка социально значимых.

Так, только за последнюю неделю сентября некоторые продовольственные товары заметно подорожали. Например, куриные яйца – цены на них всего за неделю выросли на 2,2%.

Чтобы не допустить дальнейшего неконтролируемого прироста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), в правительстве приняли решение заключить меморандумы с торговыми сетями о снижении торговой надбавки до 10%.

Как сообщают представители Комитета торговли, данная мера позволит в крупных торговых сетях Казахстана снизить цены на продукты из списка СЗПТ.

На данный момент в Казахстане насчитывается 109 крупных торговых сетей, у которых открыто 1 458 филиалов по стране. Сейчас местные исполнительные органы проводят работу по привлечению их к подписанию меморандумов.

«На сегодня уже подписано 40 меморандумов, остальные на стадии согласования», - проинформировал председатель Комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев.

Напомним, ранее Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин поставил задачу не допустить дефицита и снизить темпы роста цен на основные продукты питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991407-v-kazahstane-hotyat-snizit-torgovuyu-nadbavku-na-sotsialno-znachimye-produkty/