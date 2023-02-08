Резкий рост средней зарплаты в Казахстане объяснили в Бюро нацстатистики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам четвертого квартала 2022 года размер средней зарплаты в Казахстане вырос почти на 40 тыс. тенге. Причины такого резкого роста назвали в Бюро национальной статистики (БНС).

К концу 2022 года средний размер номинальной заработной платы в Казахстане достиг почти 340 тыс. тенге. Рост за квартал составил 13%, или почти 40 тысяч тенге (299 782 тенге было в третьем квартале 2022 года), а за год – 22,9%. Как оказалось, у такого значительного прироста есть объективные причины.

"Повышение уровня средней заработной платы в четвертом квартале связано с увеличением фонда заработной платы за счет премиальных и праздничных выплат в конце года", – объяснила ситуацию директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро национальной статистики Наталья Белоносова.

Она также отметила, что при расчете средней зарплаты фонд заработной платы делится на количество работников, а данные берутся от компаний, которые прислали соответствующие отчеты.

Также стоит отметить, что в этой статистике не учитывался малый бизнес, который зачастую не может предложить такие же высокие зарплаты, как и крупные предприятия.

Таким образом, согласно отчету Бюро национальной статистики о фактической численности работников в стране, при подведении итогов учитывались зарплаты только порядка 3,7 млн казахстанцев, занятых в разных сферах экономики.

Учитывая, что общая численность занятых казахстанцев составляет около 8,8 млн, а официально работающих – 6,7 млн человек. Получается, что в данной статистике не были учтены зарплаты почти половины казахстанцев.

Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако, даже не учитывая этот фактор, в Казахстане есть сферы экономики, в которых рост зарплат уступает инфляции. Напомним, что в январе она достигла 20,7%.

Так, например, средняя номинальная зарплата в сфере продажи недвижимости за год выросла лишь на 2,7%, при этом индекс реальной зарплаты "просел" сразу на 14,1 пункта. То есть с учетом инфляции средняя зарплата в этом секторе, наоборот, уменьшилась.

Также снижение было зафиксировано в сфере образования. Несмотря на тот факт, что зарплаты учителям ежегодно повышают, реальная средняя заработная плата в секторе уменьшилась на 4,6%.

Похожая ситуация затронула и сферу здравоохранения. Индекс номинальной средней зарплаты в секторе за год вырос на 6,9 пункта, а реальной – упал на 10,6 пункта.

Однако сильнее всего "просели" средние зарплаты казахстанцев, которые, как отмечают аналитики БНС, заняты в предоставлении прочих видов услуг. Индекс номинальной за год упал на 2,4 пункта, а реальной – сразу на 18,4 пункта.

Индексы номинальной и реальной зарплаты в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Средняя зарплата не является самым объективным из всех доступных показателей. Помимо нее также существует медианная, которая показывает точный центр в сетке зарплат. Она по итогам 2022 года составила 204 168 тыс. тенге. Это означает, что половина учтенных работающих казахстанцев получает меньше этой суммы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008502-rezkiy-rost-sredney-zarplaty-v-kazahstane-obyasnili-v-byuro-natsstatistiki/