Размер средней зарплаты заметно снизился в Казахстане

Третий квартал 2022 года показал сильное снижение размера средней номинальной заработной платы в Казахстане. Какая сейчас средняя зарплата в стране и почему она стала меньше, рассказали в Бюро национальной статистики.
Во втором квартале текущего года средняя номинальная зарплата в стране превысила 312 тыс. тенге.
Тогда же заметно выросла и медианная зарплата – до 196,7 тыс. тенге. Проще говоря, половина работающих казахстанцев тогда получало больше этой суммы, а другая половина – меньше.
Впрочем, в Бюро национальной статистики обновили данные по средним зарплатам, и они показали заметное снижение.
Так, в третьем квартале 2022 года средняя номинальная зарплата в стране сильно просела и теперь составляет 299 782 тенге.
Стоит отметить, что это не реальная зарплата, которую работник получает "на руки" – после всех отчислений и налогов сумма становится скромнее. К тому же здесь не были учтены малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
Медианная зарплата в третьем квартале текущего года также стала меньше. Теперь она составляет 189 018 тенге.
Впрочем, как отмечают аналитики, несмотря на снижение, средняя номинальная зарплата все равно оказалась больше той, что была в соответствующем периоде 2021 года. Рост составил 23%, а в реальном выражении (с учетом инфляции) – 5,8%.
Почему средняя зарплата стала меньше
По сравнению со вторым кварталом уровень средней заработной платы снизился на 3,9%, однако здесь нет ничего удивительного. Как разъяснила директор Департамента статистики труда и уровня жизни Наталья Белоносова, подобные изменения наблюдаются ежегодно.
Например, в третьем квартале 2021 года также было снижение размера средних зарплат – тогда они уменьшились на 3,1%.
«По сравнению с предыдущим кварталом уровень заработной платы в ІІІ квартале обычно уменьшается. Данная тенденция наблюдается ежегодно и связана с сезонностью (отпускные выплаты, сезонные работы), приходящейся на второй квартал», - объясняют в Бюро национальной статистики.
Другими словами, снижение зарплат наблюдается только из-за того, что во втором квартале произошел их заметный рост, связанный с особенностями периода.
Как изменились зарплаты в разных сферах экономики
Как отмечают в ведомстве, несмотря на снижение в третьем квартале, в разрезе года по всем основным видам экономической деятельности наблюдается рост заработной платы.
Так, по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован в следующих отраслях:
- строительство – на 34,5%;
- сельское, лесное, рыбное хозяйства – на 31,3%;
- транспорт и складирование – на 31,1%.
Более низкие темпы отмечены в предоставлении прочих видов услуг – 5,5%, здравоохранении и социальном обслуживании населения – 8,9%.
Стоит отметить, что сфера здравоохранения является одним из немногих секторов экономики, в котором зарплаты не поспевают за инфляцией. Другими словами, несмотря на рост, покупательная способность заработных плат медработников лишь снижается.
Если рассматривать средние зарплаты по регионам, то здесь традиционно лидирует нефтяная Атырауская область. Средняя зарплата в регионе в третьем квартале 2022 года составила 526 848 тенге.
Самые низкие зарплаты наблюдаются в Туркестанской области – 216 710 тенге в среднем.
В трех крупнейших городах страны средние зарплаты следующие:
- Астана – 389 526 тенге;
- Алматы – 338 636 тенге;
- Шымкент – 227 986 тенге.
Впрочем, по росту зарплат лидируют совсем другие регионы. Так, наибольший рост зафиксирован в Улытауской области – 39%. Следом идут Мангистауская (29,9%) и Актюбинская (28,9%) области. Самый низкий рост был зафиксирован в Астане – лишь 15,1%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995954-razmer-sredney-zarplaty-zametno-snizilsya-v-kazahstane/