Размер средней зарплаты заметно снизился в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Третий квартал 2022 года показал сильное снижение размера средней номинальной заработной платы в Казахстане. Какая сейчас средняя зарплата в стране и почему она стала меньше, рассказали в Бюро национальной статистики.

Во втором квартале текущего года средняя номинальная зарплата в стране превысила 312 тыс. тенге.

Тогда же заметно выросла и медианная зарплата – до 196,7 тыс. тенге. Проще говоря, половина работающих казахстанцев тогда получало больше этой суммы, а другая половина – меньше.

Впрочем, в Бюро национальной статистики обновили данные по средним зарплатам, и они показали заметное снижение.

Так, в третьем квартале 2022 года средняя номинальная зарплата в стране сильно просела и теперь составляет 299 782 тенге.

Стоит отметить, что это не реальная зарплата, которую работник получает "на руки" – после всех отчислений и налогов сумма становится скромнее. К тому же здесь не были учтены малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Медианная зарплата в третьем квартале текущего года также стала меньше. Теперь она составляет 189 018 тенге.

Впрочем, как отмечают аналитики, несмотря на снижение, средняя номинальная зарплата все равно оказалась больше той, что была в соответствующем периоде 2021 года. Рост составил 23%, а в реальном выражении (с учетом инфляции) – 5,8%.

Средняя зарплата в Казахстане в III квартале 2022 года. Таблица: Бюро национальной статистики

Почему средняя зарплата стала меньше

По сравнению со вторым кварталом уровень средней заработной платы снизился на 3,9%, однако здесь нет ничего удивительного. Как разъяснила директор Департамента статистики труда и уровня жизни Наталья Белоносова, подобные изменения наблюдаются ежегодно.

Например, в третьем квартале 2021 года также было снижение размера средних зарплат – тогда они уменьшились на 3,1%.

«По сравнению с предыдущим кварталом уровень заработной платы в ІІІ квартале обычно уменьшается. Данная тенденция наблюдается ежегодно и связана с сезонностью (отпускные выплаты, сезонные работы), приходящейся на второй квартал», - объясняют в Бюро национальной статистики.

Другими словами, снижение зарплат наблюдается только из-за того, что во втором квартале произошел их заметный рост, связанный с особенностями периода.

Как изменились зарплаты в разных сферах экономики

Как отмечают в ведомстве, несмотря на снижение в третьем квартале, в разрезе года по всем основным видам экономической деятельности наблюдается рост заработной платы.

Так, по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован в следующих отраслях:

строительство – на 34,5% ;

; сельское, лесное, рыбное хозяйства – на 31,3% ;

; транспорт и складирование – на 31,1%.

Более низкие темпы отмечены в предоставлении прочих видов услуг – 5,5%, здравоохранении и социальном обслуживании населения – 8,9%.

Стоит отметить, что сфера здравоохранения является одним из немногих секторов экономики, в котором зарплаты не поспевают за инфляцией. Другими словами, несмотря на рост, покупательная способность заработных плат медработников лишь снижается.

Как росли зарплаты в разных секторах экономики. Инфографика: Бюро национальной статистики

Если рассматривать средние зарплаты по регионам, то здесь традиционно лидирует нефтяная Атырауская область. Средняя зарплата в регионе в третьем квартале 2022 года составила 526 848 тенге.

Самые низкие зарплаты наблюдаются в Туркестанской области – 216 710 тенге в среднем.

В трех крупнейших городах страны средние зарплаты следующие:

Астана – 389 526 тенге ;

; Алматы – 338 636 тенге ;

; Шымкент – 227 986 тенге.

Впрочем, по росту зарплат лидируют совсем другие регионы. Так, наибольший рост зафиксирован в Улытауской области – 39%. Следом идут Мангистауская (29,9%) и Актюбинская (28,9%) области. Самый низкий рост был зафиксирован в Астане – лишь 15,1%.

Где самые высокие средние зарплаты в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995954-razmer-sredney-zarplaty-zametno-snizilsya-v-kazahstane/