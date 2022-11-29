Сколько безработных и самозанятых граждан насчитывается в Казахстане

Мужчина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане насчитывается более 9 млн трудоспособных граждан, однако не все из них официально трудоустроены. О том, сколько среди них безработных, а сколько самозанятых, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Согласно официальной статистике, в третьем квартале текущего года численность рабочей силы составляет порядка 9,3 млн человек – это на 4,4 тыс. человек меньше, чем было во втором квартале 2022 года.

Из общего числа работоспособных граждан численность занятых составляет порядка 8,8 млн человек. Здесь также наблюдается снижение по сравнению с прошлым кварталом – на 2,8 тыс. человек. Впрочем, в разрезе года (то есть по сравнению с 2021 годом) численность работников, наоборот, увеличилась на 12,5 тыс. человек.

При этом, из 8,8 млн занятых казахстанцев 6,7 млн граждан работают официально, остальные являются самозанятыми или безработными.

Сколько в стране самозанятых

На текущий момент в Казахстане насчитывается порядка 2,1 млн самозанятых граждан. К ним относятся лица, которые не являются наемными работниками, но зарабатывают за счет самостоятельной деятельности.

Обычно они оказывают услуги частным лицам или организациям без оформления трудового договора, но, как правило, все равно платят все положенные выплаты (пенсионные отчисления, страховые и социальные взносы) в рамках единого совокупного платежа (ЕСП).

По сравнению с прошлым кварталом, их численность увеличилась на 4,6 тыс. человек. Из общего числа самозанятых порядка 1,9 млн граждан (92%) – продуктивно самозаняты. Это значит, что их деятельность зарегистрирована и они получают стабильный доход выше прожиточного минимума.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит отметить, что если рассматривать ситуацию с трудоустройством в разрезе местности (село или город), то окажется, что города являются главным полем для наемных работников (65%), а села – в большей степени для самозанятых (57%).

Сколько в стране безработных

Впрочем, далеко не у всех трудоспособных казахстанцев получается найти работу. В стране также достаточно много безработных граждан. В третьем квартале их численность составила около 450 тыс. человек.

По сравнению с предыдущим кварталом 2022 года их количество уменьшилось на 1,6 тыс. человек. Если же рассматривать в разрезе целого года, то снижение оказалось небольшим – всего на 448 человек.

Стоит отметить, что несмотря на это, общий уровень безработицы, по сравнению с прошлым показателем, остался неизменным – 4,9%.

При этом стало заметно больше незанятых женщин – их численность увеличилась на 0,4 процентных пункта, до 5,7%. А вот среди мужчин уровень безработицы упал на 0,3 процентных пункта – до 4,1%.

Также увеличилось количество безработных среди молодежи: на 0,1 процентных пункта, до 3,9%. Как и во взрослом сегменте, безработных девушек больше чем парней – 4,3% против 3,3%.

Женщина. Иллюстративное фото: Kiattisak Choohnoo/EyeEm/Getty Images

Где больше всего безработных

Как отмечают представители Минтруда, в региональном разрезе, по сравнению с предыдущим кварталом, уровень безработицы практически не поменялся, за исключением небольших колебаний в отдельных регионах.

Самые высокие показатели безработицы наблюдаются в следующих регионах:

Мангистауская область – 5,3% ;

; Туркестанская область – 5,3% ;

; Западно-Казахстанская область – 5% ;

; Кызылординская область – 5% ;

; Алматы – 5% ;

; Шымкент – 5%.

При этом самая низкая безработица была зафиксирована в Улытауской и Карагандинской областях – 4,1% и 4,3% соответственно.

Напомним, что безработных граждан в Казахстане не бросают на произвол судьбы. Если они были трудоустроены официально, но затем по какой-либо причине потеряли работу, им полагаются социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Эта денежная компенсация призвана помочь пережить тяжелый период в жизни безработного казахстанца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999351-skolko-bezrabotnyh-i-samozanyatyh-grazhdan-naschityvaetsya-v-kazahstane/