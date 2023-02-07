Средняя зарплата достигла почти 340 тыс. тенге в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам четвертого квартала 2022 года средний размер заработной платы в Казахстане сильно вырос и достиг почти 340 тысяч тенге. С итоговой статистикой ознакомились журналисты NUR.KZ.

Еще в третьем квартале 2022 года средняя зарплата по Казахстану составляла 299 782 тенге. К концу года, по данным Бюро национальной статистики РК, ее размер вырос до 338 715 тенге.

Таким образом рост за квартал составил почти 40 тыс. тенге, или 13%. Годовой прирост, то есть по отношению к четвертому кварталу 2021 года, составил 22,9%.

Самые большие зарплаты получали работники в Атырауской (556 015 тенге) и Мангистауской (509 032 тенге) областях, а также в Астане (469 300 тенге).

Самые низкие средние зарплаты были зафиксированы в Туркестанской (240 720 тенге), Северо-Казахстанской (241 151 тенге) и Жамбылской (243 477 тенге) областях.

Средняя зарплата в Казахстане в IV квартале 2022 года. Источник: Бюро национальной статистики

Важно отметить некоторые нюансы, которые оказали сильное влияние на итоговый размер средней зарплаты:

при расчете среднемесячной зарплаты не брали во внимание малый бизнес – как правило, работники крупных предприятий получают больше тех, кто занят в малом и среднем бизнесе;

338 715 тенге – номинальная зарплата, то есть она фиксируется до того, как из оклада будут удержаны все положенные взносы и налоги. На руки работник получает гораздо меньше;

– номинальная зарплата, то есть она фиксируется до того, как из оклада будут удержаны все положенные взносы и налоги. На руки работник получает гораздо меньше; помимо средней зарплаты также существует медианная, и она гораздо ниже. По оценкам аналитиков бюро, в четвертом квартале 2022 года зарплата "среднего" казахстанского работника составила всего 204 168 тенге. Это значит, что половина казахстанцев получало больше этого показателя, а другая – меньше.

Стоит также отметить, что в зависимости от сферы деятельности средние зарплаты также могут сильно отличаться по размеру. Например, работники, занятые в горнодобывающей промышленности, в четвертом квартале в среднем получали 728 241 тенге, а казахстанцы, работающие в сфере искусств – всего 206 502 тенге.

Учитывая все эти показатели, аналитики и определили, что среднемесячная номинальная зарплата в Казахстане к концу 2022 года практически достигла 340 тыс. тенге, хотя фактически большая часть населения таких сумм не зарабатывает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008386-srednyaya-zarplata-dostigla-pochti-340-tys-tenge-v-kazahstane/