Около 70% казахстанцев зарабатывают не более 300 тыс. тенге. Данные бюро нацстатистики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Размер средней заработной платы в Казахстане может сильно отличаться в зависимости от сферы деятельности, размера компании и даже региона. О том, сколько зарабатывает большинство казахстанцев, рассказали в Бюро национальной статистики.

В третьем квартале 2022 года средняя номинальная зарплата в Казахстане составляла 299 782 тенге. Однако, когда ее рассчитывали, не были учтены некоторые параметры, которые могли бы сильно повлиять на итоговую цифру. Например, при расчете не учитывались малые предприятия.

Вместе с тем Бюро национальной статистики опубликовало результаты ежегодного обследования распределения работников по размерам начисленной заработной платы. В нем были охвачены работники, проработавшие полностью апрель 2022 года. При этом учитывались все крупные предприятия страны и выборочно 30% средних и малых предприятий.

По итогам обследования анализу подверглись зарплаты почти 3 млн казахстанцев, из которых около 1,4 млн мужчин (47%) и 1,6 млн женщин (53%). Как оказалось, около 70% всех работников получают не более 300 тыс. тенге.

Так, зарплатная сетка оказалась следующей:

до 60 тыс. тенге – получают 1,4% работников;

тенге – получают работников; от 45 тыс. до 105 тыс. тенге – 17,5% работников;

до тенге – работников; от 105 тыс . до 210 тыс. тенге – 32,6% ;

. до тенге – ; от 210 тыс. до 300 тыс. тенге – 19,8% ;

до тенге – ; от 300 тыс. до 420 тыс. тенге – 14,4% ;

до тенге – ; от 420 тыс . до 600 тыс. тенге – 8,4% ;

. до тенге – ; от 600 тыс. до 750 тыс. тенге – 2,5% ;

до тенге – ; от 750 тыс. до 900 тыс. тенге – 1,7% ;

до тенге – ; от 900 тыс. тенге – 1,7%.

При этом медианное значение среднемесячной заработной платы работников составило 204 149 тенге, что гораздо меньше средней номинальной зарплаты в третьем квартале. Также следует учитывать тот факт, что эта медиана не касается работников малых предприятий.

Какие зарплаты у казахстанцев. Инфографика: Бюро национальной статистики

Медианная зарплата является серединой в зарплатной сетке. Другими словами, это значит, что половина казахстанцев зарабатывает в месяц меньше 204 149 тенге, а другая – больше.

А вот, чтобы выяснить, сколько в итоге получает большинство, используют модальную зарплату – она в каждом регионе еще меньше медианной. В 2022 году модальная заработная плата по Казахстану была равна всего 68 565 тенге.

Кто получает больше

Если распределить работников по отдельным группам, то окажется, что самые высокие зарплаты получают в Казахстане руководители и государственные служащие – 463 442 тенге. По сравнению с 2021 годом их оклады выросли на 24,5%.

Дальше идут специалисты-профессионалы – 307 002 тенге. А замыкают тройку лидеров специалисты-техники и вспомогательный профессиональный персонал – 219 147 тенге.

Кто зарабатывает больше всего. Инфографика: Бюро национальной статистики

Впрочем, не только должность играет роль. Согласно статистике, граждане с высшим образованием получают значительно больше работников со средним - 337 222 тенге против 182 563 тенге. Казахстанцы, которые помимо высшего имеют еще и послевузовское образование, получают в среднем около 433 043 тенге.

Также наблюдается разница и в разных возрастных группах. Меньше всего получают работники в возрасте от 16 до 24 лет – около 196 220 тенге. Самые большие оклады у работников в возрасте от 35 до 44 лет – 295 820 тенге.

Другие возрастные группы получают следующие зарплаты:

от 25 до 28 лет – 236 522 тенге;

от 29 до 34 лет – 273 577 тенге;

от 45 до 54 лет – 273 838 тенге;

от 55 до 64 лет – 258 724 тенге;

старше 65 лет – 256 947 тенге.

Стоит отметить, что при анализе этих данных использовалась информация о фактической начисленной заработной плате за апрель 2022 года с учетом всех доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений. Другими словами, здесь указана не та зарплата, которую в итоге казахстанец получает на руки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999941-okolo-70-kazahstantsev-zarabatyvayut-ne-bolee-300-tys-tenge/