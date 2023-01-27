На каких условиях можно оформить автокредит в банках Казахстана

Ключи от автомобиля и кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Покупка автомобиля в кредит требует тщательного изучения условий. О том, какие ставки вознаграждения и требования к заемщикам имеются в банках второго уровня в Казахстане, разбирались журналисты NUR.KZ.

Покупка нового автомобиля может усложниться из-за различных причин. Например, у покупателя может не оказаться необходимой суммы денег, а только ее часть, или при льготном автокредитовании очередь оказалась слишком большой.

В этих случаях казахстанцы могут рассмотреть заем на покупку нового автомобиля в автосалонах по рыночным условиям, предлагаемым в банках второго уровня.

Евразийский банк

Казахстанцы могут купить новую машину в кредит на сумму от 450 000 до 30 000 000 тенге и на срок до 84 месяцев (7 лет). При этом не требуется внесения первоначального взноса при покупке в салоне-партнере.

Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) составит от 25,6%. Комиссия за оформление займа отсутствует, а также возможно частичное и полное досрочное погашение без штрафов.

Как и во всех банках, предусмотрено оформление КАСКО.

Банк ЦентрКредит

В данном банке казахстанцам предлагают следующие условия:

сумма займа – до 30 000 000 тенге ;

; срок выдачи – до 7 лет;

первоначальный взнос – минимум 10% от стоимости автомобиля либо дополнительный залог в виде другого авто;

ГЭСВ составит от 20,96%.

При этом за досрочное погашение предусмотрена неустойка в размере 1% в течение первых 6 месяцев при займе на срок до 1 года или 12 месяцев для более долгосрочного кредита.

Ключи от машины. Иллюстративное фото: Lovelyday12/Getty Images

Нурбанк

Автокредит на новую машину в данном банке имеет следующие основные условия:

максимальная сумма – не более 10 000 000 тенге или до 65% от рыночной цены покупки.

или до 65% от рыночной цены покупки. срок займа – от 9 до 60 месяцев (5 лет);

первоначальный взнос – минимум 35% от стоимости машины;

обеспечение – приобретаемый автомобиль.

При этом указывается, что казахстанцы могут привлечь созаемщика в случае недостаточности доходов.

А размер ГЭСВ будет зависеть от комиссий: с ними ставка составит от 22,5%, а без них – от 23,1%. Размер комиссий составит 2% от суммы кредита и плюс 10 000 тенге. Досрочное погашение – без штрафов.

Bereke Bank

Банк предоставляет автокредиты для покупки новых машин на сумму до 30 000 000 тенге и сроком до 7 лет.

При этом ГЭСВ может составить от 25,26%, а сумма первоначального взноса начинается от 10% к стоимости автомобиля. При досрочном погашении займа комиссии и штрафы не взимаются.

Деньги. Иллюстративное фото: alfexe/Getty Images

Kaspi.kz

В данном банке новый автомобиль можно оформить в кредит на сумму от 300 000 до 30 000 000 тенге. Срок займа может составить от 1 года до 7 лет.

Значение ГЭСВ не указывается, а сумма первоначального взноса начинается от 10%.

В условиях отмечается, что клиентам предоставляется итоговая сумма переплаты, которая будет зависеть от размера первоначального взноса, стоимости автомобиля и срока кредитования. Досрочная оплата займа не влечет начисления штрафов и неустойки.

Halyk Bank

Как и в большинстве других указанных банков, в данной организации готовы выдать автокредит сроком до 7 лет и на сумму до 30 000 000 тенге. Страховка оформляется за счет банка.

При этом условия первоначального взноса будут зависеть от фактора зарплатного проекта. Например, для клиентов банка (получающих через него зарплату) предусмотрен взнос в размере от 0% при сумме займа до 5 000 000 тенге. Для других заемщиков – от 20%.

ГЭСВ будет зависеть от комиссий, которые могут составить 3,5% от суммы займа. И если взять автокредит с комиссиями, то ставка составит от 27,9% при полном подтверждении дохода и от 29,2% – при частичном. Без комиссий ГЭСВ составит от 35,1%.

Следует помнить, что при выборе банка необходимо тщательно изучить предлагаемые условия и внимательно оценить свои финансовые возможности, чтобы не оказаться в долгах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2006857-na-kakih-usloviyah-mozhno-oformit-avtokredit-v-bankah-kazahstana/