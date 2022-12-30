Предельные ставки по депозитам на февраль 2023 года утвердили в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Стали известны предельные ставки вознаграждения по депозитам в тенге. Как оказалось, планов их снижать пока нет. Это подтверждается официальным сообщением Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

В начале декабря Национальным банком РК в ответ на рекордную инфляцию в стране было принято решение повысить базовую ставку на 75 базисных пункта – до 16,75%.

На этом фоне аналогичное решение было принято и в КФГД, который вслед за Нацбанком РК пересмотрел и предельные ставки по тенговым депозитам в сторону повышения. Теперь стало известно, что недавно повышенные ставки будут действовать и в ближайшие два месяца.

Какими будут предельные ставки

Как и прежде, по всем видам несрочных депозитов будет действовать одна рекомендуемая предельная ставка вознаграждения – 16,3%.

Что касается срочных депозитов и сберегательных, то здесь разброс ставок в зависимости от срока действия и возможности пополнения может сильно разниться.

Срочные депозиты

У срочных вкладов на 3 и 6 месяцев рекомендуемая ставка составит 17,3% для депозитов без пополнения и 16,8% с пополнением.

При увеличении срока до 12 месяцев ставка вознаграждения будет 14,8% у непополняемых и 14,5% у пополняемых депозитов. А при сроке действия в 24 месяца она и вовсе снижается до 10,5% у депозитов с возможностью пополнения и 10,7% без нее.

Сберегательные депозиты

Сберегательные вклады традиционно считаются наиболее выгодными – у них самые высокие рекомендуемые предельные ставки, однако и самые жесткие требования. Частично забрать деньги с таких вкладов нельзя, а полное изъятие всей суммы до окончания срока грозит потерей практически всего накопленного вознаграждения.

Стоит также отметить, что высокие рекомендуемые ставки действуют только у краткосрочных вкладов.

Так, у сберегательных депозитов сроком на 3 и 6 месяцев предельная ставка составляет 18,3%, если нет возможности пополнять вклад, и 17,8%, если она есть.

У депозита на 12 месяцев ставка заметно ниже – 16,9% для непополняемых и 15,7% пополняемых вкладов.

Если срок увеличивается до 24 месяцев, то ставка вознаграждения становится еще меньше – 14,3% для непополняемых депозитов и 13,5% для пополняемых.

Предельные ставки по депозитам на январь и февраль 2023 года. Таблица: www.kdif.kz

Стоит отметить, что установленные КФГД ставки являются лишь рекомендацией, и казахстанские банки второго уровня имеют право устанавливать свои проценты по депозитам.

Также необходимо учитывать, что, хоть предельные ставки и были установлены сразу на два месяца вперед, при изменении базовой ставки в стране их могут пересмотреть, как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2003721-predelnye-stavki-po-depozitam-na-fevral-2023-goda-utverdili-v-kazahstane/