Действительно ли казахстанцы сильно закредитованны, рассказали аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вопрос наличия чрезмерного количества долгов является одним из самых обсуждаемых в Казахстане. О том, на что указывают официальные данные и как это влияет на уровень закредитованности населения, читайте в материале NUR.KZ.

Первое кредитное бюро (ПКБ) в своем официальном Telegram-канале DATA HUB опубликовало данные о беззалоговых потребительских кредитах за 2022 год. То есть это те займы, которые чаще всего оформляют казахстанцы.

Так, согласно данным ПКБ, портфель беззалоговых потребительских кредитов за год вырос на 28,3% (или 1,6 трлн тенге), достигнув 7,4 трлн тенге. Увеличился и объем выданных займов: в 2022 году он составил 6,7 трлн тенге, что на 16,8% выше итогов 2021 года.

Это может быть воспринято как ухудшение положения населения в сфере кредитования. Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала Finance.kz, итог оказался другим.

Что с долгами казахстанцев

Согласно сообщению аналитиков, портфель беззалоговых кредитов распределен неравномерно среди населения. Так, на долю большей части заемщиков (6,3 млн человек) приходится всего половина от всей суммы этих долгов.

Их кредитный портфель вырос за год на 16,3%, что ниже темпов инфляции (20,3%).

Инфографика по структуре кредитного портфеля казахстанцев. Источник: Первое кредитное бюро

"Это означает, что реальная долговая нагрузка у большинства заемщиков в два раза меньше, а общую среднюю картину искажают беззалоговые займы на суммы более 2,5 млн тенге", – сообщают в Finance.kz.

В то же время почти вся вторая половина долгов (45%) приходится всего на 10% заемщиков (700 тыс. человек). Каждый из них в среднем должен более 2,5 млн тенге. При этом их долги увеличились на 47% в 2022 году.

"Учитывая инфляцию в 20,3%, получается, что подавляющее большинство заемщиков увеличили свой долг ниже уровня инфляции, а в реальном выражении долг в отношении инфляции даже уменьшился", – сообщают аналитики.

Суммы кредитов и максимальные долги

В данных, опубликованных ПКБ, указывается, что максимальный долг по беззалоговому потребительскому займу у отдельного казахстанца составил более 3,5 млрд тенге, а максимально выданная сумма подобного кредита равна 160 млн тенге.

При этом средняя сумма выдачи беззалогового займа становится меньше: за год она снизилась с 314 тыс. до 246 тыс. тенге. А средний размер выданного кредита у 90% заемщиков снизился с 178 тыс. тенге в январе до 171 тыс. тенге в декабре.

Растут ли просрочки

Как указывают в ПКБ, качество портфеля за год практически не изменилось: если в начале 2022 года доля кредитов с просрочкой 90 и более дней (NPL90+) составляла 12,9%, то на январь текущего года она равна 12,8%. А общий объем составил 943,8 млрд тенге.

То есть, как отмечают аналитики Finance.kz, 95% банковских заемщиков успешно обслуживают свои кредиты. Но в то же время они указывают на проблему в сфере микрофинансовых организаций (МФО).

Инфографика по просроченным займам. Источник: Первое кредитное бюро

"Не смотря на то, что 95% заемщиков предпочитают пользоваться банками, уже почти один миллион клиентов МФО действительно испытывают ряд проблем.

Практически каждый третий, если не второй заемщик МФО, выходит на серьезную просрочку, что опять портит картинку по всему сектору", – сообщают аналитики. Однако они отмечают, что в сфере микрозаймов уже были приняты соответствующие меры.

То есть, согласно мнению аналитиков, данные указывают, что излишняя закредитованность казахстанцев не подтверждается, а заемщики обслуживают свои долги.

"Казахстанцы не стали брать больше кредитов, просто из-за инфляции выросли цены и выросли суммы (займов - примечание редактора)", – делают в вывод в Finance.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2006987-deystvitelno-li-kazahstantsy-silno-zakreditovanny-rasskazali-analitiki/