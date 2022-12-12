В каких регионах Казахстана инфляция оказалась самой высокой, рассказал глава Нацбанка

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов рассказал, в каких регионах Казахстана инфляция выше республиканского уровня, передает корреспондент NUR.KZ.

Пирматов сообщил, что годовая инфляция достигла 19,6% в ноябре текущего года.

По его словам, наибольший вклад по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%. Продовольственная инфляция достигла 18,6%. Рост цен на платные услуги составил 14,1%.

"Рост инфляции выше республиканского уровня фиксируется в Мангистауской области, Астане, Акмолинской, Улытауской и Карагандинской областях. Рост инфляции продолжается на фоне внешнего инфляционного давления, перестройки логистических цепочек поставок, рекордных инфляционных ожиданий, фискального стимулирования спроса и увеличения кредитования.

До конца года ожидается повышение инфляции до 20-21% с достижением пика в первом квартале 2023 года", - отметил глава Нацбанка.

Напомним, ранее он сообщал, что инфляция будет постепенно снижаться и к концу следующего года дойдет до уровня 11-13. Ранее Нацбанк поднял базовую ставку до 16,75%.

Сегодня президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании правительства, заявил, что инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001109-v-kakih-regionah-kazahstana-inflyatsiya-okazalas-samoy-vysokoy-rasskazal-glava-natsbanka/