Почему топливо в Казахстане продолжит дорожать, рассказали аналитики

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстан является страной с крупными запасами энергоресурсов. Однако стоимость бензина, дизеля и других видов топлива растет, а в будущем этот процесс может продолжится. О причинах такого явления читайте в материале NUR.KZ.

За декабрь 2022 года стоимость горюче-смазочных материалов для личных транспортных средств выросла на 0,3%, а годовой рост достиг 2,5%.

В региональном разрезе сильнее всего подорожание почувствовали жители Актюбинской области – за месяц цены взлетели сразу на 6,1%. Далее идут Мангистауская (на 0,7%), Атырауская (0,3%) и Костанайская (0,3%) области.

При этом, как отмечают аналитики Telegram-канала Finance.kz, производство топлива также растет: за последние 5 лет выпуск бензина вырос на 67%, а дизеля – на 32%. Но все же иногда встречаются случаи дефицита на внутреннем рынке.

По их словам, причина данных сложностей кроется в ценовой политике.

Почему в Казахстане дешевое топливо

Казахстан регулярно входит в рейтинги стран с самым дешевым бензином. При этом стоимость топлива в стране не пересматривалась с осени 2021 года. А с 2022 года вовсе вводились меры по ограничению максимальных цен.

То есть текущая стоимость не является рыночной, а формируется исходя из ограничительных мер.

И хоть это уменьшает расходы населения на заправку автомобилей, но в то же время создаются другие экономические сложности, которые в результате могут негативно отразиться на уровне жизни казахстанцев.

Покупка авто. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

Низкие цены вредят отрасли

Напомним, что в 2022 году в некоторых регионах наблюдалась нехватка дизеля. А на 2023 год эксперты вовсе прогнозируют дефицит топлива в Казахстане.

Причиной такого явления стали низкие цены, отмечают аналитики. Из-за них растут объемы вывоза бензина и дизеля из Казахстана, создавая дефицит на внутреннем рынке. И хоть принимаются меры по ограничению вывоза топлива из страны, существенная разница в ценах с соседними странами продолжает создавать спрос и попытки незаконной контрабанды.

Также контроль цен усложняет возможность развивать собственное производство и строить новые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

"При текущей бизнес-модели отрасли, когда сырье поставляется на внутренний рынок по себестоимости, а цена топлива ограничена, ни о каком новом крупном НПЗ и речи быть не может.

В текущих условиях его не выгодно строить, а взваливать эту ношу на бюджет по меньшей мере глупо", – отмечают в Finance.kz.

Насос для добычи нефти. Иллюстративное фото: pixabay.com

При этом, согласно мнению аналитиков, сохранение текущей ценовой политики с искусственным ограничением стоимости в результате может вылиться в более резкий скачок цен на бензин и дизель.

"Дальнейшее сдерживание цен может привести к необходимости их резкого роста для обеспечения немедленного импорта нефтепродуктов из соседней России, чтобы просто покрыть внутренний дефицит, который образуется из-за роста потребления и невозможности расширения производства.

Цены в России выше почти в два раза. Мы просто сжимаем пружину", – сообщают в Finance.kz.

Другими словами, рост цен в итоге может оказаться неизбежным: либо он будет постепенным, с устранением искусственных ограничений и разъяснением причин населению, либо резким из-за роста накопившихся проблем.

Напомним, что в Казахстане планируют включить плату за ремонт дорог в стоимость топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005794-pochemu-toplivo-v-kazahstane-prodolzhit-dorozhat-rasskazali-analitiki/