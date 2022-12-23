Дефицит дизтоплива в Казахстане спрогнозировали эксперты

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Дефицит дизельного топлива может случиться в Казахстане в следующем году. Такого мнения придерживаются некоторые эксперты. Объемы производства ДТ снизятся из-за того, что заводы закроются на капремонт, передает телеканал "Алматы".

Эксперт нефтегазовой отрасли Ерлан Жаукин отмечает, что нынешние объемы не покрывают потребностей рынка.

"Потребность рынка составляет около 5,6 млн тонн. То есть порядка 300 тысяч тонн Казахстан вынужден импортировать. А мы все прекрасно понимаем и знаем, что цены на внешних рынках в разы выше, чем в стране. То есть основной проблемой дефицита в Казахстане дизеля является существенный диспаритет цен", - отметил он.

По словам эксперта, с точки зрения экономики, нарушен принцип равной выгоды. Он пояснил, что в соседних странах нефтепродукты реализуют в два, а то и в три раза дороже, чем в нашей. Отсюда и ощутимый переток относительно дешевого отечественного топлива за рубеж, и зачастую незаконным путем.

"Пока цены разные, выгодно увозить из Казахстана топливо по серым схемам. На сегодня у нас официально экспорт из Казахстана топлива запрещен. Но он у нас вывозится различными способами. Это либо контрабанда, либо через бак автомобиля, либо транзит", - подчеркивает Жаукин.

Корреспонденты напомнили, что на днях в Кызылординской области состоялся суд над женщиной, которая незаконно торговала дизелем в течение 5 лет, однако, как считают эксперты, это даже не верхушка айсберга.

"Этот приговор, этот судебный акт - это всего лишь, увы, последствия цепочки множества факторов, приведших к этому приговору. И не только этому. Есть еще ряд судебных актов по Казахстану. В частности, в Костанайской области, на юге Казахстана. Особенно в приграничных областях", - уверяет адвокат Таир Назханов.

Лишь за этот год, по словам специалистов, контрабандисты вывезли из страны 200 тысяч тонн топлива. Отмечается, что выявлять такие факты достаточно сложно.

По мнению экспертов, единственный выход избежать нехватки дизтоплива - добиться выравнивания цен, чтобы рынок сам был заинтересован в импорте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2002730-defitsit-diztopliva-v-kazahstane-sprognozirovali-eksperty/