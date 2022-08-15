Казахстан вошел в пятерку стран с самыми низкими ценами на бензин

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Средняя стоимость бензина в Казахстане составляет менее 200 тенге. При этом в некоторых странах цены на него могут быть выше тысячи. Где топливо стоит дешевле и дороже всего, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно приказу "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен", в Казахстане еще как минимум два месяца будет действовать ограничение стоимости бензина.

В частности, топливо марки АИ-80 может максимум стоить 89 тенге за литр, АИ-92 и АИ-93 – 187 тенге для Костанайской и Северо-Казахстанской областей, а для остальных регионов предельная цена бензина составляет 182 тенге за литр.

Стоимость других марок государством не регулируется.

В каких странах самый дешевый бензин

Таким образом, средняя цена за литр топлива всех марок в Казахстане, согласно постоянно обновляющейся глобальной базе Numbeo, составляет 189,95 тенге. Среди 105 стран мира это четвертое место по возрастанию средней стоимости бензина.

Страну обгоняет только Нигерия, где топливо в среднем стоит 189 тенге за литр. На втором месте расположился Кувейт – 156,4 тенге, а на первом – Алжир со средней стоимостью литра бензина 142,31 тенге.

В пятерку стран с самыми низкими ценами также входит Египет – 220,88 тенге.

Сколько стоит бензин в странах ЕАЭС

Ранее некоторые аналитики отмечали, что после присоединения Казахстана к единому топливному рынку Евразийского экономического союза (ЕАЭС) бензин может подорожать, догоняя цены в других странах-участницах союза.

Иллюстративное фото: pixabay.com

При этом отметим, что в России средняя стоимость топлива, согласно данным глобальной базы, равна 404,52 тенге, в Беларуси – 415,87 тенге, а Армении – 611,1 тенге.

Кыргызстана в глобальной базе не представлено. Между тем в других граничащих с Казахстаном странах бензин стоит: 408,57 тенге – в Узбекистане, 588,94 тенге – в Китае. Туркменистана в рейтинге также нет.

Где бензин стоит дороже всего

В десяти представленных в глобальной базе стран бензин стоит более тысячи тенге за литр. Самое дорогое топливо представлено в Гонконге – 1 288,31 тенге. На втором месте с конца расположилась Финляндия – 1 099,09 тенге, а далее – Германия со стоимостью бензина 1 075,42 тенге за литр.

В десятку стран с самыми высокими ценами также входят: Сингапур (1 073,39 тенге), Греция (1 058,27 тенге), Нидерланды (1 047,75 тенге), Италия (1 046,95 тенге), Норвегия (1 038,37 тенге), Израиль (1 029,64 тенге) и Исландия (1 013,28 тенге).

Сколько бензина можно купить на зарплату

Тот факт, что Казахстан входит в число стран с самым дешевым бензином, не говорит о том, что топливо здесь является самым доступным.

Напомним, что на среднюю зарплату казахстанцы могут купить чуть более 1,1 тысячи литров бензина. А, например, жители той же Германии, которая вошла в список стран с самым дорогим топливом, могут позволить себе почти 1,4 тысячи литров топлива.

На первом месте в этом рейтинге оказалась Саудовская Аравия, где этот показатель составил 4,4 тысячи литров. Но и по стоимости бензина у нее не самые худшие показатели – 290,42 тенге.

Отметим, что средняя зарплата до вычета налогов и других обязательных платежей во втором квартале 2022 года в Казахстане превысила 300 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982994-kazahstan-voshel-v-pyaterku-stran-s-samymi-nizkimi-tsenami-na-benzin/