Ограничение по срокам регулирования стоимости бензина и дизеля убрали в Казахстане

Заправка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году в Казахстане начали активно регулировать стоимость бензина и дизтоплива. Предельные цены при этом устанавливали на определенное время. А в последних поправках в закон ограничение по срокам убрали. О том, какие цены на нефтепродукты теперь действуют, узнали журналисты NUR.KZ.

За 2022 год горюче-смазочные материалы (ГСМ) успели подорожать на 2,5%. Этот рост можно назвать незначительным на фоне общей инфляции в Казахстане, которая за этот же период достигла рекордных 20,3%.

Незначительное подорожание топлива связано в первую очередь с "заморозкой" стоимости ГСМ – в начале 2022 года в стране были введены предельные розничные цены на бензин и дизель.

Изначально запрет на повышение стоимости нефтепродуктов действовал всего 180 дней. Впрочем, по истечении этого срока действие предельных цен снова продлили на аналогичный период. В результате оно закончилось 9 января 2023 года.

Однако уже 10 января был введен в действие новый закон "О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен», в котором нет ограничений по срокам регулирования стоимости бензина и дизеля.

Таким образом, с этой даты в стране действуют следующие предельные розничные цены на литр бензина и дизельного топлива:

АИ-80 – 89 тенге ;

; АИ-92 и АИ-93: в Костанайской и Северо-Казахстанской областях – 187 тенге , в остальных регионах – 182 тенге ;

, в остальных регионах – ; дизельное топливо (летнее и межсезонное) – 450 тенге на общих основаниях.

Стоит отметить, что на дизель также будут действовать льготные цены.

Например, при предъявлении казахстанского водительского удостоверения в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Абайской областях водители могут покупать до 100 литров дизельного топлива в сутки по цене 260 тенге за литр.

А при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Казахстане, суточный лимит увеличивается до 300 литров. Стоимость дизельного топлива также составит 260 тенге.

Для Астаны, Алматы, Шымкента, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской, Жетысуской и Улытауской областей с учетом таких же лимитов для казахстанцев предельная стоимость дизеля составляет 230 тенге.

Таким образом, по 450 тенге за литр дизельного топлива должны платить только иностранцы и водители с казахстанскими документами, которые превысили "льготный" лимит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005110-ogranichenie-po-srokam-regulirovaniya-stoimosti-benzina-i-dizelya-ubrali-v-kazahstane/