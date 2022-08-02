ГСМ на 4 млрд тенге пытались вывезти из Казахстана (видео)

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Горюче-смазочные материалы на 4 млрд тенге пытались вывезти из Казахстана в Кыргызстан и Российскую Федерацию. По данным фактам возбуждено 35 уголовных дел.

Как сообщает телеканал "Астана", госорганам удалось пресечь контрабанду 20 тысяч тонн нефтепродуктов на общую сумму 4 миллиарда тенге.

Так, в Жамбылской области задержали пять железнодорожных цистерн, которые направлялись в Кыргызстан. По документам в них якобы был растворитель для удаления лака. При проверке же выяснилось, что цистерны наполнены бензином на общую сумму порядка 60 миллионов тенге.

Похожие случаи были зафиксированы и в других регионах.

"В Павлодарской области задержаны 4 железнодорожных цистерны с дизельным топливом, которое пытались вывезти в Российскую Федерацию под видом органического растворителя. Также в Павлодарской области директор ТОО реализовал мазут без подтверждающих документов в количестве более 660 тонн на 76 млн тенге", - сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

По данным фактам возбуждено 35 уголовных дел. Сейчас сотрудники Агентства РК по финмониторингу выясняют, где фигуранты дел брали топливо.

Напомним, с 12 июля в Казахстане действует запрет на вывоз бензина, дизтоплива и некоторых других видов ГСМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981246-gsm-na-4-mlrd-tenge-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-video/