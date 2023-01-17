Уход McDonald's из Казахстана: почему компания не могла использовать казахстанское мясо

McDonald's. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава МНЭ на фоне ухода из страны сети ресторанов McDonald's высказался о качестве казахстанского мяса. Новость о том, что бренд покинул страну, прокомментировал также министр финансов, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров объяснил, почему так произошло, что ни одна из казахстанских компаний по производству мяса не соответствовала требованиям McDonald's.

"Казахи фастфуд не употребляли и, соответственно, не было таких стандартов, которые в мире есть, именно по структуре, волокнам, по содержанию и жирности. Этих стандартов много, у каждой компании свои, и индивидуально нужно прорабатывать свое качество мяса", – заявил он.

При этом он добавил, что дело не в качестве продукции казахстанских компаний, производящих мясо, а дело в том, что они не были специализированы конкретно под McDonald's.

"Что касается качества нашего мяса, всему миру известно, даже японцы экспортируют из Казахстана конину", – отметил глава МНЭ.

Об уходе McDonald's с казахстанского рынка высказался также глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

"Жалко, что уходит такая компания, но что поделаешь", – вкратце прокомментировал министр.

Представители СМИ поинтересовались, сколько налогов McDonald's платила в бюджет Казахстана.

"Не могу точно сказать, потому что эта компания не является крупным предприятием, они платили налог местному бюджету. Где были расположены предприятия, там они платили. Их очень много расположено по Казахстану. Надо в местном бюджете уточнять, соберем", – заверил он.

По последним данным, в ресторанах McDonald's в Казахстане работало две тысячи человек.

Напомним, в ноябре прошлого года McDonald's приостановил работу своих ресторанов в нашей стране. В компании сообщили, что это связано с ограничениями в поставках. Позже глава Министерства торговли и интеграции Серик Жумангарин подтвердил журналистам, что у сети в Казахстане были проблемы с импортом продукции.

В начале этого года издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило о возможном уходе McDonald's с казахстанского рынка. Через некоторое время это подтвердила сама компания.

Вчера стало известно, что российская сеть питания "Вкусно и точка", которая пришла на замену ушедшему из России McDonald's, отправила заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. При этом в Минюсте РК отметили, что это не значит, что сеть в ближайшее время зарегистрируют у нас.

В пресс-службе "Вкусно и точка" отметили, что заявка на регистрацию товарного знака в Казахстане была подана в соответствии с деятельностью компании по защите бренда.

Наряду с этим официальный представитель МИД заявил, что уход McDonald's не скажется негативно на имидже страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005629-uhod-mcdonalds-iz-kazahstana-glava-mne-razveyal-sluhi-o-kachestve-kazahstanskogo-myasa/