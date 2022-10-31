Где в Казахстане продается самый дорогой бензин

Заправка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстан отличается относительной дешевизной моторного топлива, однако цены на него постепенно начали расти. Как изменилась стоимость горючего за год и где продается самый дорогой бензин в Казахстане, рассказали аналитики EnegryProm.

В отличии от большинства товаров и услуг, цены на которые стремительно росли весь год, ситуация с горючим в Казахстане выглядит более стабильной.

Даже несмотря на кратковременный дефицит дизеля и внезапное подорожание в некоторых регионах страны бензина марки АИ-98, стоимость топлива оставалась довольно низкой по сравнению с другими странами СНГ.

Более того, как отмечают аналитики, почти весь 2022 год цены на бензин ежемесячно снижались на 0,1-0,2%.

На этом фоне положительной динамикой отличились казахстанские нефтеперерабатывающие заводы. Так, за январь-сентябрь в стране произвели более 3,7 млн тонн бензина, в том числе авиационного, – на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают аналитики, производство моторного топлива показывает рост седьмой год подряд.

Производство моторного топлива. Инфографика: energyprom.kz

Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы не только показывают рост производства, но и обеспечивают почти весь спрос на бензин – 98,7% бензина в стране является отечественным.

Почти весь спрос на бензин обеспечивают отечественные компании. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что, несмотря растущее производство и стабильное снижение цен на топливо на протяжении всего года, общая картина постепенно начала меняться.

Так, сначала в июле прекратилось снижение цен на горючее. Затем начался постепенный их рост. В августе стоимость бензина выросла на 0,1%, а в сентябре – сразу на 0,3%.

Как изменялись цены на бензин. Инфографика: energyprom.kz

Годовой же рост цен (по отношению к сентябрю 2021 года) составил 4%. В региональном разрезе самое заметное подорожание было зафиксировано в Северо-Казахстанской (на 5,5%), Павлодарской (на 5,1%) и Западно-Казахстанской областях (на 4,8%), а также в Алматы (на 4,8%).

Наименьшее удорожание было зафиксировано в Акмолинской (на 2,2% за год) и Мангистауской (на 2,6%) областях.

Стоит отметить, что годовой рост цен в итоге был зафиксирован не только из-за подорожания топлива летом и осенью 2022 года, но и из-за резкого скачка цен в ноябре 2021 года – тогда топливо всего за один месяц стало дороже сразу на 2,4%

Как изменялись цены на бензин. Инфографика: energyprom.kz

Сколько стоит бензин в Казахстане

Цены на бензин марки АИ-92 за год стали выше на 3,5%. Эту картину не изменил даже тот факт, что весь год его стоимость только падала и с начала года он стал дешевле на 0,7%.

Бензин марки АИ-95/96, наоборот, с начала года еще сильнее подорожал – на 1,4%. Годовой рост вовсе составил 6,9%. Бензин марки АИ-98 с начала года вырос в цене на 0,3%, а за год – на 6%.

Как изменились цены на топливо. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, средняя по Казахстану розничная цена на горючее в сентябре установилась следующей:

АИ-92 – 179 тенге за литр;

за литр; АИ-95/96 – 211 тенге ;

; АИ-98 – 232 тенге.

Среди регионов страны самый дорогой «девяносто второй» продавался в Петропавловске (184 тенге), а также в Астане, Жезказгане, и Костанае – по 182 тенге за литр.

Самый высокий ценник на "девяносто пятый" бензин был зафиксирован в Костанае (222 тенге за литр), Петропавловске (217 тенге) и Алматы (215 тенге).

Что касается АИ-98, то после недавнего резкого подорожания лидером по его стоимости оказался Павлодар – всего за месяц цены на это топливо в городе выросли на 8 тенге и теперь являются самыми высокими в стране – 242 тенге за литр.

Следом идет прошлый лидер Костанай (238 тенге), а замыкает тройку Алматы (235 тенге).

Где самый дорогой бензин в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995004-gde-v-kazahstane-prodaetsya-samyy-dorogoy-benzin/