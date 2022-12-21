Постоянное регулирование цен на топливо хотят ввести в Казахстане

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В Казахстане на данный момент действуют временные предельные цены на бензин и дизельное топливо. В правительстве между тем рассматривают возможность регулировать цены на постоянной основе. Почему регулирование хотят сделать бессрочным, узнали журналисты NUR.KZ.

В начале года правительство Казахстана установило предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов.

Действовать ограничения должны были ровно 180 дней, однако по истечении этого срока приказ был продлен еще на 180 дней.

Таким образом, весь 2022 год цены на бензин и дизельное топливо были по сути “заморожены” и находились на следующем уровне:

бензин марки АИ-80 – 89 тенге за литр; бензин марки АИ-92 и АИ-93:

в Костанайской и Северо-Казахстанской областях – 187 тенге за литр;

в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской, Жетысуской и Улытауской областях – 182 тенге за литр.

При этом цены на дизель установлены следующие:

в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Абайской областях – 260 тенге за литр ;

; в Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской, Жетысуской и Улытауской областях – 230 тенге за литр.

Стоит отметить, что после продления приказа о регулировании цен, в августе текущего года были внесены дополнения, которые в первую очередь коснулись дизельного топлива.

После введения их в действие граждане Казахстана по-прежнему могут приобретать горючее по цене 230-260 тенге за литр. В свою очередь иностранным гражданам приходится покупать дизель по завышенному ценнику – 450 тенге за литр. Такая же цена предусмотрена для казахстанцев в случае превышения определенных лимитов.

Сейчас срок приказа по регулированию цен на топливо подходит к концу, и 9 января 2023 года он утратит свою силу. Однако, не дожидаясь окончания его действия, Министерство энергетики РК выступило с инициативой ввести в стране бессрочное регулирование цен.

Согласно нему, вышеуказанные цены и лимиты сохранятся, но при этом больше не будет необходимости продлевать действие документа каждые 180 дней. Соответствующий приказ был опубликован на портале “Открытые НПА” и сейчас находится на стадии обсуждения.

По мнению авторов поправок, прекращение государственного регулирования предельных розничных цен на горюче-смазочные материалы может вызвать общественный резонанс в связи с увеличением их стоимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002451-postoyannoe-regulirovanie-tsen-na-toplivo-hotyat-vvesti-v-kazahstane/