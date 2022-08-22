Сколько стоит бензин и дизтопливо на заправках в Алматы

В Казахстане установлены предельные цены на популярный бензин АИ-92. А стоимость более дорогой марки АИ-95 никак не регулируется законом, из-за чего цены устанавливает рынок. Сколько стоит топливо на разных заправках Алматы, узнали журналисты NUR.KZ.
Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Сколько максимум может стоить топливо в Казахстане
Согласно закону РК «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен», в стране регулируется стоимость бензина марок АИ-80, АИ-92, АИ-93 и дизельного топлива (ДТ).
80-й бензин достаточно сложно найти на современных заправках. Но, если он есть, то должен стоить не более 89 тенге за литр.
Самый популярный 92-й бензин вместе с 93-м могут максимум стоить 187 тенге в Северо-Казахстанской и Костанайской областях и 182 тенге - в остальных регионах страны.
Предельные цены на летнее и межсезонное дизельное топливо в некоторых областях страны составляют 260 тенге, а в мегаполисах и других регионах – 230 тенге за литр.
А вот цены на более дорогие марки бензина АИ-95 и АИ-98 государством не регулируются, их устанавливает рынок.
Сколько стоят бензин и дизель в Алматы
В Алматы средняя стоимость самого популярного 92-го бензина, согласно данным Бюро национальной статистики за июль, составила 180 тенге, 95-го – 215 тенге, а летнего дизтоплива – 230 тенге.
На отдельных автозаправках цены могут отличаться. При этом разница даже в несколько тенге может стать значительной, так как автовладельцы обычно сразу приобретают десятки литров бензина и дизеля.
В связи с этим мы сравнили стоимость топлива трех вышеперечисленных марок на автозаправочных станциях (АЗС) следующих сетей:
- Compass;
- Gasenergy;
- Helios;
- PetrolAsia;
- Qazaq Oil;
- Royal Petrol;
- «Газпромнефть».
Мы учитывали цены, которые актуальны для алматинцев. Для поиска информации использовали официальные сайты и приложения компаний, стоимость топлива на Qazaq Oil и Compass была взята с портала Find How, а цены «Газпромнефти» были зафиксированы на одной из заправочных станций в Алматы.
Места в рейтинге были распределены по стоимости АИ-95, так как компании могут устанавливать цены на бензин этой марки по своему усмотрению.
Данные были собраны 19 августа 2022 года.
1 место
Самые низкие цены из рассматриваемых нами компаний оказались в PetrolAsia. АИ-95 здесь стоит 199 тенге, АИ-92 - 169 тенге, ДТ – 225 тенге.
2 и 3 места
Второе и третье места поделили сети АЗС Helios и Gasenergy с абсолютно одинаковыми ценами. Стоимость 95-го бензина в обеих компаниях составила 212 тенге, а 92-го – 179 тенге.
На дизельное топливо здесь и во всех остальных АЗС, где оно есть в наличии, установлена предельная цена – 230 тенге.
4 и 5 места
Следующие два места распределились между Qazaq Oil и Royal Petrol. На первой заправке АИ-95 также, как и предыдущих участников, стоит 212 тенге. А АИ-92 чуть дороже, чем у них – 180 тенге за литр.
В Royal Petrol, наоборот, 95-й бензин дороже – 215 тенге, а на 92-й установлена самая частая цена – 179 тенге.
6 и 7 места
На последних местах расположились «Газпромнефть» и Compass со стоимостью АИ-95 219 тенге в каждой.
При этом на автозаправочных станциях «Газпромнефть» стоимость 92-й марки бензина составила уже привычные 179 тенге, а на АЗС Compass - приближена к предельной для Алматы – 181 тенге.
Для последней сети также не указана стоимость ДТ.
Отметим, что некоторые водители выбирают автозаправочные станции не столько по уровню цен, сколько по собственным предпочтениям. На выбор могут повлиять качество топлива, реакция на него автомобиля и многое другое.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1984166-skolko-stoit-benzin-i-diztoplivo-na-zapravkah-v-almaty/