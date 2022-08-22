Сколько стоит бензин и дизтопливо на заправках в Алматы

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В Казахстане установлены предельные цены на популярный бензин АИ-92. А стоимость более дорогой марки АИ-95 никак не регулируется законом, из-за чего цены устанавливает рынок. Сколько стоит топливо на разных заправках Алматы, узнали журналисты NUR.KZ.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Сколько максимум может стоить топливо в Казахстане

Согласно закону РК «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен», в стране регулируется стоимость бензина марок АИ-80, АИ-92, АИ-93 и дизельного топлива (ДТ).

80-й бензин достаточно сложно найти на современных заправках. Но, если он есть, то должен стоить не более 89 тенге за литр.

Самый популярный 92-й бензин вместе с 93-м могут максимум стоить 187 тенге в Северо-Казахстанской и Костанайской областях и 182 тенге - в остальных регионах страны.

Предельные цены на летнее и межсезонное дизельное топливо в некоторых областях страны составляют 260 тенге, а в мегаполисах и других регионах – 230 тенге за литр.

А вот цены на более дорогие марки бензина АИ-95 и АИ-98 государством не регулируются, их устанавливает рынок.

Сколько стоят бензин и дизель в Алматы

В Алматы средняя стоимость самого популярного 92-го бензина, согласно данным Бюро национальной статистики за июль, составила 180 тенге, 95-го – 215 тенге, а летнего дизтоплива – 230 тенге.

На отдельных автозаправках цены могут отличаться. При этом разница даже в несколько тенге может стать значительной, так как автовладельцы обычно сразу приобретают десятки литров бензина и дизеля.

В связи с этим мы сравнили стоимость топлива трех вышеперечисленных марок на автозаправочных станциях (АЗС) следующих сетей:

Compass;

Gasenergy;

Helios;

PetrolAsia;

Qazaq Oil;

Royal Petrol;

«Газпромнефть».

Мы учитывали цены, которые актуальны для алматинцев. Для поиска информации использовали официальные сайты и приложения компаний, стоимость топлива на Qazaq Oil и Compass была взята с портала Find How, а цены «Газпромнефти» были зафиксированы на одной из заправочных станций в Алматы.

Места в рейтинге были распределены по стоимости АИ-95, так как компании могут устанавливать цены на бензин этой марки по своему усмотрению.

Данные были собраны 19 августа 2022 года.

1 место

Самые низкие цены из рассматриваемых нами компаний оказались в PetrolAsia. АИ-95 здесь стоит 199 тенге, АИ-92 - 169 тенге, ДТ – 225 тенге.

2 и 3 места

Второе и третье места поделили сети АЗС Helios и Gasenergy с абсолютно одинаковыми ценами. Стоимость 95-го бензина в обеих компаниях составила 212 тенге, а 92-го – 179 тенге.

На дизельное топливо здесь и во всех остальных АЗС, где оно есть в наличии, установлена предельная цена – 230 тенге.

4 и 5 места

Следующие два места распределились между Qazaq Oil и Royal Petrol. На первой заправке АИ-95 также, как и предыдущих участников, стоит 212 тенге. А АИ-92 чуть дороже, чем у них – 180 тенге за литр.

В Royal Petrol, наоборот, 95-й бензин дороже – 215 тенге, а на 92-й установлена самая частая цена – 179 тенге.

6 и 7 места

На последних местах расположились «Газпромнефть» и Compass со стоимостью АИ-95 219 тенге в каждой.

При этом на автозаправочных станциях «Газпромнефть» стоимость 92-й марки бензина составила уже привычные 179 тенге, а на АЗС Compass - приближена к предельной для Алматы – 181 тенге.

Для последней сети также не указана стоимость ДТ.

Инфографика: NUR.KZ

Отметим, что некоторые водители выбирают автозаправочные станции не столько по уровню цен, сколько по собственным предпочтениям. На выбор могут повлиять качество топлива, реакция на него автомобиля и многое другое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1984166-skolko-stoit-benzin-i-diztoplivo-na-zapravkah-v-almaty/