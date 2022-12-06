"Не отменяет дипломы": в Минтруда объяснили суть законопроекта о сертификации навыков

Здание Минтруда и соцзащиты населения. Фото: gov.kz

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана на своем официальном сайте объяснило суть законопроекта "О профессиональных квалификациях", касающегося внедрения системы оценки и сертификации навыков.

"Некорректная подача информации в ряде СМИ о норме законопроекта "О профессиональных квалификациях", касающейся внедрения системы оценки и сертификации навыков и компетенций, привела к недопониманию новеллы в обществе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что документом предусматривается признание профнавыков, полученных при формальном, неформальном и информальном образовании.

Сертификация позволит казахстанцам подтвердить свою квалификацию, но не отменяет дипломы об окончании учебных заведений.

"В последние годы в Казахстане наблюдается тенденция, когда работодателей не всегда устраивает уровень профессиональной подготовки выпускников учебных заведений и при приеме на работу большей части из них выдвигают требование о наличии опыта. Это становится препятствием при трудоустройстве молодежи", — говорится в сообщении.

Министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова пояснила, что проект закона "О профессиональных квалификациях" свяжет систему образования с требованиями работодателей через развитие Национальной системы квалификаций. То есть образовательные программы будут разработаны в соответствии с техническими заданиями работодателей или так называемыми профстандартами.

Дуйсенова добавила, что будет внедрена система сертификации.

"Сертификаты будут выдаваться после оценки знаний, трудовых навыков и квалификации, которые необходимы на практике. При этом получить их смогут как обладатели формального, так и неформального и информального образования", — говорится в сообщении.

Ведомством подчеркивается, что внедрение сертификации профессиональных навыков не отменяет требования о наличии диплома об окончании учебных заведений при приеме на работу, а позволяет гражданам подтвердить свою квалификацию для большей востребованности со стороны работодателей.

Законопроектом предусматривается формирование перечня профессий, по которым признание профессиональных навыков и компетенций будет осуществляться в обязательном порядке.

То есть выпускникам учебных заведений и уже работающим специалистам необходимо будет подтвердить свою квалификацию. Предложения для включения в данный реестр будут вноситься госорганами и отраслевыми советами.

По иным профессиям выпускники и работники могут добровольно подтвердить свою квалификацию.

Отмечается, что внедрение сертификации, с учетом признания неформального и информального образования, значительно расширит возможности для трудоустройства казахстанцев.

"Например, человек, умеющий хорошо готовить, при наличии необходимых профессиональных навыков может получить соответствующий сертификат повара и использовать этот документ при трудоустройстве наравне с дипломом об образовании", — гласит сообщение.

Сертификация будет осуществляться в специализированных центрах признания квалификаций и будет стимулировать работников совершенствовать компетенции на протяжении всей жизни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000359-ne-otmenyaet-diplomy-v-mintruda-obyasnili-sut-zakonoproekta-o-sertifikatsii-navykov/