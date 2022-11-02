На сколько вырастут зарплаты учителей в 2023 году в Казахстане

Учитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Очередное плановое повышение заработных плат учителей и воспитателей ожидается в Казахстане. Как изменятся зарплаты педагогов в новом году, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2020 году в правительстве Казахстана было принято решение о поэтапном повышении окладов учителей. К текущему году они выросли в два раза. Сейчас средняя зарплата учителя по стране составляет 294 тыс. тенге. Это заметно меньше средней зарплаты по стране, однако скоро все изменится.

О том, что учителям в новом году собираются повысить зарплату, сообщили на официальном сайте Министерства просвещения РК.

«Заработная плата учителей будет увеличена еще на 25% с января 2023 года. Кроме того, особое внимание уделяется повышению профессиональной компетентности учителей.

С 2021 года внедрена сертификация для педагогов, чтобы устроиться на работу в школу. То есть теперь наличия диплома недостаточно, необходимо показать знания - пройти тестирование по предмету и методике его преподавания», - пишет в своем обращении министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

Таким образом, с 1 января 2023 года зарплаты педагогов в очередной раз будут повышены сразу на 25%. В первую очередь это коснется воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также специалистов дополнительного образования.

После повышения средняя номинальная зарплата учителя в Казахстане может догнать среднюю зарплату по стране, которая в 2022 году равна 312 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995320-na-skolko-vyrastut-zarplaty-uchiteley-v-2023-godu-v-kazahstane/