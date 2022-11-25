Какие зарплаты чаще всего платят в Астане, Алматы и других регионах Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Зарплаты казахстанцев могут значительно отличаться в зависимости от местности. Например, в Астане и Алматы наиболее часто встречающиеся оклады значительно выше, чем в других регионах. Сколько платят наемным работникам в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

Основным показателем, который обычно используют в статистике, связанной с доходами работающего населения Казахстана, является среднемесячная номинальная заработная плата.

Но в ее расчет входят как достаточно большие оклады, так и самые маленькие. Поэтому средние данные могут не касаться большинства казахстанцев.

Более реальную картину можно сложить, основываясь на медианном и модальном размерах заработных плат.

Первый - это зарплата казахстанца, расположившегося в середине условного ряда работающих граждан, выстроенных по размерам начисленной заработной платы. То есть одна половина наемных работников страны получает меньше него, а другая - больше.

Второй - это наиболее часто встречающаяся начисленная зарплата среди казахстанских работников.

Согласно последним данным Бюро национальной статистики, медианная зарплата “среднего” казахстанца в 2022 году составила 204 149 тенге, а модальная, то есть наиболее частая - 68 565 тенге.

Вместе с тем среднемесячная номинальная зарплата в третьем квартале была равна 299 782 тенге.

Отметим, что эти данные были рассчитаны на основе окладов всех казахстанских работников без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Самые частые зарплаты в разрезе регионов

Данные о зарплатах также могут отличаться в зависимости от региона. Возьмем для примера самую популярную модальную зарплату.

Согласно отчету Бюро национальной статистики, самый высокий ее показатель в 2022 году был зафиксирован в Астане - столичные работники чаще всего получают 247 498 тенге, что почти в четыре раза больше общереспубликанского уровня.

В Алматы модальная зарплата на том же уровне - 247 371 тенге. В тройке лидеров также Кызылординская область, но с гораздо меньшим показателем - 96 718 тенге.

На последнем месте Туркестанская область - самая частая заработная плата здесь составляет 67 758 тенге. Чуть выше в рейтинге Алматинская (67 857 тенге) и Костанайская (68 480 тенге) области.

В остальных регионах модальная зарплата составляет от 68 823 (в Мангистауской области) до 77 278 тенге (в Актюбинской области).

В том числе в Шымкенте наемные работники в качестве официального оклада чаще всего получают 70 782 тенге.

Наиболее частые зарплаты в регионах Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

Зарплаты “средних” трудящихся разных регионов

Самая высокая медианная зарплата зафиксирована в Атырауской области - 269 234 тенге. То есть одна половина местных работников получает меньше этой суммы, а вторая половина - больше.

На втором месте по этому показателю Астана - 258 535 тенге, а дальше идет Мангистауская область - 257 658 тенге.

Алматы только на четвертом месте. К слову, это единственный регион, в котором медианная зарплата ниже модальной - 231 958 тенге.

На последнем месте по этому показателю Северо-Казахстанская область - половина ее работающих жителей получает меньше 171 387 тенге. В аутсайдерах также оказался Шымкент - медианная зарплата здесь равна 175 588 тенге. И чуть лучше это показатель в Жамбылской области - 176 842 тенге.

Зарплаты “средних” наемных работников в остальных регионах составляют от 177 900 (в Туркестанской области) до 213 507 тенге (в Карагандинской области).

Зарплаты "средних" трудящихся в регионах Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, республиканские показатели средней, медианной и модальной зарплат дают общее представление о доходах работающих казахстанцев. Они могут не совпадать с заработной платой конкретного человека или небольшой группы трудящихся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1998869-kakie-zarplaty-chasche-vsego-platyat-v-astane-almaty-i-drugih-regionah-kazahstana/