Инфляция останется высокой весь следующий год, считают эксперты

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году Казахстан столкнулся с рекордным ростом цен на товары и услуги. Впрочем, многие эксперты считают, что такая ситуация продолжится и в новом 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела Ассоциация финансистов Казахстана.

По итогам ноября уровень инфляции в стране достиг рекордных 19,6%. Это неизбежно повлияло и на прогнозы профессиональных участников финансового рынка. Они стали более пессимистичными по сравнению с теми, что строились месяцем ранее.

Так, эксперты ожидают, что весь 2023 года инфляция будет двухзначной и к декабрю составит 14,3%. Месяцем ранее этот показатель составлял 13,9%.

Инфляционные ожидания экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Напомним, в прошлом месяце в правительстве поделились своими прогнозами, в которых предположили возможное сокращение темпов инфляции в два раза к 2024 году.

Для достижения таких показателей, по мнению респондентов, требуется принять дополнительные меры по сдерживанию роста цен в стране.

Также мы рассказывали о том, почему Национальный банк Казахстана на данный момент предпочитает повышать базовую ставку, а не понижать ее, хотя такое решение может несколько замедлить экономическое развитие страны.

Это также отражается и на прогнозах респондентов. Порядка 66% опрошенных экспертов ожидают, что в ближайшее время Нацбанк повысит базовую ставку до 17,5%, и только 34% считают, что она не изменится.

Прогноз по базовой ставке. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, в долгосрочной перспективе эксперты считают, что такая высокая базовая ставка не продержится слишком долго. В течение 12 месяцев, по их мнению, она должна опуститься до 13,5%.

При этом эксперты не ожидают снижения по отношению к курсу валют. Если в краткосрочной перспективе (через месяц) респонденты прогнозируют рост доллара до 470,14 тенге, то через год ожидается, что курс вырастет до 497,1 тенге за 1 доллар.

Прогноз по курсу тенге. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Что касается нефти, то здесь взгляды экспертов стали менее оптимистичны. Ранее большинство опрошенных считало, что нефть марки Brent через год будет стоить 102,4 доллара, теперь же этот показатель снизился до 91,4 долларов за баррель.

Однако прогнозируемые нефтяные цены не повлияли на ожидания экспертов по поводу экономического роста страны. Прогноз по росту ВВП через год сохраняется умерено позитивным – на отметке 2,8% (ранее – 2,7%) при текущем уровне в 2,5%.

Ожидания экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Стоит отметить, что данные прогнозы могут не отражать реального положения дел, так как они построены на субъективном мнении профессиональных участников финансового рынка и отражают их знание и опыт.

Другими словами, прогнозы могут как сбыться, так и вовсе не совпасть с будущей экономической ситуацией. Более того, они не совсем совпадают со взглядами рядовых казахстанцев, которые в большинстве своем считают, что в следующем году тот же рост цен лишь усилится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000134-inflyatsiya-ostanetsya-vysokoy-ves-sleduyuschiy-god-schitayut-eksperty/