Предельные ставки по депозитам на январь 2023 года утвердили в Казахстане

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Депозиты позволяют не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Этому способствуют и текущие ставки вознаграждения, которые в ближайшие два месяца понижать пока не планируют. Это подтверждается сообщением Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

После того, как в октябре текущего года Национальный банк РК в ответ на рекордную инфляцию решил поднять базовую ставку, аналогичное решение принял и КФГД, который увеличил максимальные ставки вознаграждения по депозитам в тенге.

Таким образом ставки на октябрь и ноябрь были повышены по несрочным вкладам (до 15,5%). Также увеличились проценты по срочным депозитам сроком на 3 и 6 месяцев – для вкладов с возможностью пополнения они установились в районе 16%, а без возможности пополнения – 16,5%.

Для сберегательных депозитов, открытых на 3 месяца и полгода, которые из-за своих жестких условий всегда отличались самыми высокими процентами, КФГД установил предельную ставку в районе 17% для пополняемых вкладов и 17,5% - не пополняемых.

Через некоторое время (2 ноября 2022 года) Казахстанский фонд гарантирования депозитов принял повторное решение повысить максимальные ставки на декабрь – в этот раз повышение коснулось только сберегательных депозитов на длительный срок.

Теперь же стало известно, какие предельные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге будут действовать в январе 2023 года.

Как оказалось, в КФГД решили сделать перерыв в увеличении максимальных ставок, но и понижать их пока не планируют - предельные проценты по всем видам вкладом остались на текущем уровне.

Максимальные ставки по депозитам в тенге. Таблица: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Впрочем, все может измениться после очередного планового решения по базовой ставке, которое будет принято 5 декабря 2022 года.

Эксперты Национального банка РК между тем считают, что в текущей экономической ситуации в понижении базовой ставки нет необходимости.

Таким образом, можно отметить тот факт, что в ближайшее время депозиты для казахстанцев останутся одним из самых выгодных способов защитить свои сбережения от рекордной инфляции в стране.

Необходимо также отметить, что решение об изменении ставок по своим депозитным продуктам банки второго уровня принимают самостоятельно. Другими словами, указанные в таблице ставки не обязательно будут действовать во всех кредитных организациях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1999703-predelnye-stavki-po-depozitam-na-yanvar-2023-goda-utverdili-v-kazahstane/