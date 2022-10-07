Социально значимые продукты питания продолжают дорожать в Казахстане

Базар. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены в Казахстане не растут одномоментно. Они меняются постоянно. Это касается и социально значимых продовольственных товаров. Как за неделю успели измениться цены на продукты питания, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам сентября инфляция в Казахстане составила 17,7%. Однако на фоне общего роста цен стоимость некоторых социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) снизилась.

Это в первую очередь касается свежих овощей, цены на которые за месяц упали на 10,2%, и фруктов, которые подешевели на 3%. Стоит отметить, что и сахар, дорожавший весь год, в сентябре подешевел – сразу на 5,2%. Причем на этом снижение цен не прекратилось.

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, за первую неделю октября сахарный песок успел подешеветь еще на 0,7%.

Также снизились цены на лук (на 1,3% за неделю) и на морковь (на 1,2%).

Что подорожало в Казахстане

Несмотря на тот факт, что некоторые продукты из списка СЗПТ подешевели, в недельном разрезе в среднем все стало дороже.

Так недельный прирост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%.

С начала года этот показатель вовсе составляет 19,6%, что выше уровня инфляции в стране.

Что касается текущих цен, то сильнее всего подорожали куриные яйца 1 категории – сразу на 1,2% за неделю. Также незначительно выросли цены на рис, пастеризованное молоко и подсолнечное масло – на 0,4%.

Таким образом, на некоторые товары из перечня СЗПТ на 4 октября установились следующие средние по стране цены:

масло подсолнечное – 893 тенге за литр;

за литр; говядина – 2 267 тенге за килограмм;

за килограмм; лук – 115 тенге за килограмм.

Сентябрь и первая неделя октября показали тенденцию к снижению цен на некоторые продовольственные товары. Вполне возможно, что в ближайшее время она продолжится и продукты питания станут еще дешевле.

Поспособствовать этому может решение правительства подписать меморандумы с торговыми сетями по поводу снижения надбавки на социально значимые продукты питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991597-sotsialno-znachimye-produkty-pitaniya-prodolzhayut-dorozhat-v-kazahstane/