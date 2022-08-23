Евро в казахстанских обменниках стоит дешевле доллара

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Цены покупки европейской валюты в ряде казахстанских обменных пунктах оказалась ниже, чем у американского доллара. Такая ситуация совпала с рекордным падением стоимости евро, которое произошло впервые за двадцать лет. Сколько сейчас стоит евро, узнали журналисты NUR.KZ.

Евро оказался под сильнейшим давлением со стороны внешних и внутренних факторов. С одной стороны, напряженная геополитическая обстановка и санкционное противостояние, которые привели к росту цен на электроэнергию и продовольствие. С другой – сильная жара, которая привела засухе в ряде европейских стран и сильно усугубила ситуацию.

Все это сильно ударило по стоимости европейской валюты. По данным аналитиков Bloomberg, евро сильно просел в цене и обновил исторический минимум за последние 20 лет. Его стоимость по отношению к доллару упала на 1,1% до 0,9928, тем самым обновив предыдущий минимум в 0,9952, который был достигнут в июле текущего года.

Сейчас он торгуется по цене, которая наблюдалась в 2002 году, когда евро только появился. Впрочем, по мнению экспертов, в будущем евро может просесть еще сильнее – до 0,98 и ниже.

Евро дешевле доллара

Стоит отметить, что ослабление евро происходит уже долгое время. Ранее мы рассказывали о том, что он достиг паритета с американским долларом, такое произошло также впервые за двадцать лет.

Сейчас же евро упал в цене еще сильнее. По крайней мере, в казахстанских обменных пунктах. На текущий момент ряд обменников Алматы покупают европейскую валюту по цене ниже, чем у доллара.

Согласно текущим курсам валют, стоимость покупки евро начинается от 459,78 тенге, тогда как стоимость доллара – от 463 тенге. Эти данные актуальны на 16:15.

Максимальная же стоимость покупки европейской валюты достигла 468 тенге, а американской - 470 тенге. Для сравнения, еще неделю назад (16 августа) .

И с продажами дела обстоят похожим образом. В среднем цена продажи евро в обменных пунктах начинается от 467,78 тенге и может достигать 475 тенге. В то же время минимальная цена продажи у доллара начинается от 470 тенге и заканчивается также на 475 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984450-evro-v-kazahstanskih-obmennikah-stoit-deshevle-dollara/