Евро в Казахстане дешевеет, а спрос на него растет

Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Тенге не отличается устойчивостью, поэтому для защиты сбережений от инфляции обычно покупают иностранную валюту. Обычно казахстанцы для этих целей выбирают доллар, однако сейчас растет спрос и на евро. Об этом рассказали аналитики Telegram-канала Data Hub.

В 2022 году не только казахстанский тенге испытывает на себе сильное давление. Евро также сильно просел в своей цене. На 27 сентября, согласно официальному курсу, стоимость одного евро в Казахстане составляет 460,38 тенге. Это почти на 17 тенге меньше американского доллара (477,37 тенге).

Напомним, евро уже не первый раз оказывается дешевле доллара. Ранее мы рассказывали о том, что в ряде алматинских обменных пунктов евро продавался значительно дешевле американской валюты.

Как отмечают аналитики, европейская валюта всего за один день просела в цене на 7,53 тенге, что является самым большим суточным снижением с июля. По сравнению с 21 июля курс упал на 18,21 тенге.

Курс евро за сутки упал на 7,53 тенге. Инфографика: Data Hub

Однако, несмотря на ослабление евро, его спрос в Казахстане растет уже пятый месяц подряд. Так, по данным аналитиков, чистый спрос на евро вовсе оказался на пике с ноября 2021 года – 40,2 млрд тенге.

В четырех регионах страны – в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и в Астане – евро оказался самой востребованной валютой среди казахстанцев.

Какую валюту еще покупают казахстанцы

Несмотря на региональную популярность евро, самой востребованной валютой у казахстанцев по-прежнему является американский доллар. Причем, относительно июля 2022 года спрос на него вырос сразу на 80%. Нетто-продажи (продажа минус покупка) составили 147,9 млрд против 82,2 млрд тенге месяцем ранее.

Стоит отметить, что популярность доллара отразилась и на депозитах казахстанцев. Объем вкладов в августе вырос в первую очередь за счет их долларизации.

У рубля же обратная европейской валюте ситуация. Его официальный курс сейчас на максимуме за два месяца – 8,27 тенге. За сутки он вырос в цене на 0,06 тенге.

Однако, как отмечают аналитики, несмотря на укрепление российского рубля, спрос на него в августе оказался на минимуме по крайней мере с начала 2018 года. Объем нетто-сделок составил менее 4,5 млрд тенге. Для сравнения, в июле чистые продажи составили 6,7 млрд тенге, а в июне – 15 млрд тенге.

Вместе с рублем просел спрос и на фунт стерлингов. В августе казахстанцы чаще продавали британскую валюту, чем покупали ее. Разница составила 61 млн тенге. Как отмечают аналитики, такое произошло впервые как минимум с 2018 года.

Причем тренд на продажи был зафиксирован в 8 регионах республики, а в Западно-Казахстанской и в Северо-Казахстанской областях он оказался самым сильным. Нетто-продажи британской валюты составили минус 92,6 млн тенге и минус 40,3 млн тенге соответственно.

Казахстанцы по разным причинам предпочитают хранить деньги в иностранной валюте. Одна из таких причин – защита от инфляции. Однако покупка долларов является не единственным способом сохранения своих сбережений.

Среди популярных инструментов, которые позволят не только сохранить капитал, но и приумножить его, являются депозиты, инвестиции в золото и в недвижимость. О том, почему это может быть выгодно, мы рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989758-evro-v-kazahstane-desheveet-a-spros-na-nego-rastet/