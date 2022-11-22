"Может заменить и доллар, и евро": тенге произвел фурор на Московской бирже

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Российские инвесторы начали активно скупать казахстанскую валюту на Московской бирже. Объемы торгов на прошлой неделе превысили четыре миллиарда тенге. Это примерно в четыре раза больше, чем летом, передает сайт телеканала КТК.

Одна из главных причин фурора тенге на Московской бирже - Россия заменяет американский доллар, а также евро в международных операциях. По обеим этим валютам общий объем торгов снизился, а по тенге - вырос.

"Интерес к тенге - он в первую очередь обусловлен тем, что инвестировать-то больше некуда. Это то же самое, что я могу сравнить с юанем. Он активно пользуется спросом на Московской бирже. Но при этом тенге тоже начинает пользоваться спросом.

И тенге - как раз одна из тех валют, которая может заменить и доллар, и евро в России. Хотя бы на ближайший год. В первую очередь, чтобы обеспечить ликвидность, нужно закупаться именно банкам и брокерам, чтобы их продавать", — говорит международный финансовый аналитик Андрей Плотников.

Эти деньги могут потом продавать брокерским фирмам, корпоративным компаниям или физическим лицам. При этом, по словам экономистов, объем торгов пока нельзя назвать масштабным, хоть он и заметно увеличивается.

"Посмотрим, что будет через полгода. Если дальше будет продолжаться отток именно валютной долларовой выручки из России, тогда крупные компании, особенно металлурги - им придется закупаться тенге. И рост мы можем ожидать примерно в следующие полгода", — сказал Плотников.

По мнению казахстанских экспертов, тенге становится привлекательным для российских инвесторов. Но на укрепление нашей валюты это никак не влияет.

"Это не такая большая сумма, чтобы можно было думать: "О, ужас! Мы теперь будем второй резервной валютой в России. Тенге все узнают, и можно будет платить в Москве за хлеб". Ни в коем случае. Потому что платежное средство - все-таки рубль.

Если это будет продолжать расти и мы дойдем до каких-то соизмеримых показателей - 1/5 части объемов торговли юанем, - да, это укрепит тенге. Да, повышается спрос на нашу валюту - курс укрепляется", — говорит независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Интерес к тенге растет и у тех россиян, которые недавно приехали в Казахстан после объявления о частичной мобилизации. Но в данном случае эти граждане используют биржу для конвертации неактивно. Оттого на ситуацию с курсом не влияют.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1998509-mozhet-zamenit-i-dollar-i-evro-tenge-proizvel-furor-na-moskovskoy-birzhe/