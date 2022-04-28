Популярность китайского юаня выросла на фоне спада спроса на доллар в Казахстане

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Конец 2021 года и февраль 2022 года отмечались высоким спросом на американскую валюту. Казахстанцы массово скупали доллары, однако со временем ажиотаж начал стихать. Что сейчас происходит на рынке валют, выяснили журналисты NUR.KZ.

Национальная валюта Казахстана отличается высокой волатильностью, то есть ее курс нестабилен и может резко измениться. В таких условиях многие казахстанцы решают хранить свои накопления в иностранной валюте.

Как правило, выбор останавливается на американском долларе. Однако, как отмечает аналитический канал Первого кредитного Бюро (ПКБ) Data Hub, спрос на доллары постепенно падает.

По данным Нацбанка РК, нетто-продажи (продажа минус покупка) долларов в марте 2022 года составили 64,9 млрд тенге. Это при том, что февральский спрос составлял 197,7 млрд тенге, а в декабре 2021 года вообще превышал 378 млрд тенге. Падение спроса на доллары произошло в три раза.

Инфографика: Аналитический канал Data Hub

В марте на руках у населения осталось около 130,5 млн долларов. Это значительно меньше, чем среднемесячный показатель в 2021 году. Тогда общая сумма достигала 397,2 млн долларов.

В каких регионах доллары чаще продавали, чем скупали

В марте доллар начал сильно расти, но вместо ожидаемого роста спроса на американскую валюту случился резкий спад. Падение спроса на доллар отмечается во всем Казахстане. В десяти областях мартовский спрос оказался минимальным с 2021 года.

В шести областях Казахстана население вообще больше продавало доллар, а не покупало его:

В Восточно-Казахстанской ( -5,1 млрд тенге)

тенге) В Алматинской ( -1,7 млрд тенге)

тенге) В Карагандинской ( -1,7 млрд тенге)

тенге) В Павлодарской ( -1,6 млрд тенге)

тенге) В Акмолинской ( -1,4 млрд тенге)

тенге) В Северо-Казахстанской (-0,4 млрд тенге)

Аналитики ПКБ заметили интересную закономерность. Чем восточнее регион, тем меньше потребность у людей в долларах.

Инфографика: Аналитический канал Data Hub

Помимо доллара падает спрос и на евро, впрочем, по данным Data Hub, это происходит уже четвертый месяц подряд. Особняком здесь встали алматинцы и жители Западно-Казахстанской области - среди них спрос на валюту Евросоюза, наоборот, вырос.

Рубль также не отличился резким ростом спроса. Здесь сложилась интересная картина. В регионах, которые граничат с Россией, наметилось падение спроса на рубли. Зато на юге, западе и в центре Казахстана, то есть в областях, у которых нет общих границ с северным соседом, спрос на российскую валюту наоборот вырос.

На фоне падения спроса на евро и доллар у казахстанцев неожиданно проснулся интерес к китайской валюте. Спрос на юань вырос в целых девять раз за месяц. Но по общим суммам китайские деньги по прежнему не догоняют доллар.

Общий объем нетто-продаж остается крайне низким – 474,4 млн тенге. Это в 137 раз меньше спроса на американский доллар. Однако рост впечатляет. Спрос на юани оказался на максимуме с 2017 года. Причем большую часть казахстанского спроса обеспечили алматинцы (70% от всех покупок юаня).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1967013-populyarnost-kitayskogo-yuanya-vyrosla-na-fone-spada-sprosa-na-dollar-v-kazahstane/