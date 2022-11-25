Курс доллара может превысить 500 тенге в ближайшие два года, считают аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Чтобы лучше понимать экономическую ситуацию, Национальный банк РК проводит макроэкономические опросы среди профессиональных участников финансового рынка. Чего ожидают эксперты от курса доллара и уровня инфляции, узнали журналисты NUR.KZ.

Экономическая ситуация в Казахстане и мире на данный момент не отличается особой стабильностью. В связи с этим Национальный банк РК проводит макроэкономические опросы среди экономических экспертов и профессиональных участников финансового рынка.

Полученные результаты помогают понять, чего ожидают предприниматели от будущей экономической ситуации в стране и в мире.

Курс доллара

Официальный курс доллара на момент написания статьи равен 465,95 тенге. За день он вырос на 3,3 тенге.

Опрошенные эксперты ожидают, что до конца 2022 года национальная валюта не будет испытывать серьезных скачков в цене и средняя стоимость доллара останется на уровне 464,6 тенге.

Впрочем, часть профессиональных участников финансового рынка считает, что тенге может ослабнуть и в скором времени просесть – при этом курс доллара достигнет 474,8 тенге.

Что касается долгосрочной перспективы, то здесь респонденты отличились более пессимистичными взглядами. Эксперты предполагают, что тенге продолжит свое падение – средняя оценка курса доллара в 2023 году составила 486 тенге.

Однако некоторые опрошенные считают, что американская валюта вполне может подорожать и до 518 тенге.

На 2024 год большинство экспертов сошлось на мнении, что национальная валюта точно просядет и за один доллар будут в среднем просить 502,3 тенге. Максимальный курс доллара, который некоторые участники финансового рынка прогнозируют на 2024 год, составляет 547 тенге.

Прогнозы по курсу доллара. Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, похожими оценками поделились и эксперты в другом опросе, который был организован Ассоциацией финансистов Казахстана.

Базовая ставка и рост цен

В текущем году в Казахстане наблюдается рекордная инфляция – по итогам октября она достигла 18,8%. Это также отразилось и на ожиданиях экспертов по поводу роста цен в текущем году. Они были пересмотрены в сторону повышения – с 18,5% до 19%.

На 2023 год медианные оценки также ухудшились – с 11% до 11,2%. При этом эксперты прогнозируют снижение инфляции вдвое только в 2024 году – до 8%, что совпадает с прогнозами правительства.

Текущая инфляция заставила Национальный банк ужесточить денежно-кредитную политику в стране. Так, в октябре было принято решение повысить базовую ставку сразу на 150 базисных пунктов - с 14,5% до 16%.

Это повышение также отразилось на оценках экспертов. Их медианное ожидание по базовой ставке в 2022 году установилось на уровне 13,9%.

На 2023 год в среднем ожидается, что базовая ставка будет на уровне 12,7%, а в 2024 году - она снизится до 9,6%. Таким образом, по мнению Нацбанка РК, у респондентов наблюдаются «ястребиные» ожидания от предстоящего решения по базовой ставке.

Прогнозы по базовой ставке. Инфографика: Национальный банк РК

Однако стоит отметить, что среди профессиональных участников рынка нет единой точки зрения. Диапазоны их прогнозов по макроэкономическим показателям на ближайшие два года остаются расширенными, свидетельствуя о высоком уровне неопределенности экспертов касательно перспектив развития ситуации на внутреннем и мировом рынках.

Отметим, данные результаты опросов не являются руководством к инвестиционной деятельности - в них отражены субъективные оценки профессиональных участников финансового рынка. Другими словами, их прогнозы могут как сбыться, так и вовсе не совпасть с реальной картиной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1998904-kurs-dollara-mozhet-prevysit-500-tenge-v-blizhayshie-dva-goda-schitayut-analitiki/