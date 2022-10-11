Ожидают ли казахстанцы дальнейшего роста цен, рассказали в Нацбанке

Калькулятор. Инфографика: pexels.com

По итогам сентября инфляция в Казахстане достигла рекордных 17,7%. Как это отразилось на потребительских настроениях казахстанцев и ожидают ли они дальнейшего роста цен, рассказали аналитики Национального банка РК.

На фоне рекордного подорожания товаров и услуг многие казахстанцы начинают острее воспринимать инфляцию, чем она есть. Так, по результатам опроса, который провел Нацбанк РК, медианная оценка воспринимаемой инфляции оказалась на уровне 21,6%, хотя фактическая в данный момент составляет 17,7%.

Это также влияет и на показатель ожидаемой инфляции. Ее медианная оценка в сентябре 2022 года повысилась до уровня 16,9% (против 16,5% в августе). В целом же более половины опрошенных казахстанцев (54%) ожидают, что в следующие 12 месяцев рост цен или ускорится, или останется на прежнем уровне.

Инфляционные ожидания казахстанцев. Инфографика: Национальный банк РК

По мнению респондентов, будущий рост цен в основном обусловлен ожидаемым изменением стоимости продуктов питания.

Напомним, именно продовольственная инфляция в стране является самой высокой. Стоимость многих продуктов вообще обгоняет средние показатели инфляции по стране. Так, например, хлеб за год подорожал на 19,4%, а мука – вообще на 41,1%.

Таким образом, большая часть опрошенных казахстанцев, которые ожидают рост цен, связывают его именно с продуктами питания. В меньшей степени причинами роста цен называют внешние события и обменный курс валют.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлыми результатами опросов увеличилась доля респондентов, которые связывают рост цен с подорожанием топлива – с 27% до 36%.

Напомним, недавно стало известно, что бензин марки АИ-98 неожиданно вырос в цене в некоторых регионах Казахстана.

Факторы роста цен в Казахстане. Инфографика: Национальный банк РК

В целом же, несмотря на общее подорожание товаров и услуг и увеличившиеся инфляционные ожидания, потребительские настроения казахстанцев начали улучшаться. В августе 2022 года индекс потребительских настроений составлял 102,3, а теперь 105,1.

Потребительские настроения казахстанцев улучшились. Инфографика: Национальный банк РК

Как отмечают аналитики, произошло это за счет повышения оценок по личному материальному положению и готовности к крупным покупкам. Так, оценка материального положения увеличилась с 72,6 до 79,1, а готовность купить что-то крупное - с 76,9 до 82,1.

Оценка экономической ситуации в стране. Инфографика: Национальный банк РК

В целом стоит отметить, что результаты текущего опроса стали в некоторой степени позитивнее. Это касается не только оценок материального состояния населения, но и их ожиданий от экономической ситуации на ближайший год.

Впрочем, по-прежнему наблюдаются пессимистические взгляды у респондентов по поводу экономического развития страны в ближайшие пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992058-ozhidayut-li-kazahstantsy-dalneyshego-rosta-tsen-rasskazali-v-natsbanke/