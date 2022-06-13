Нацбанк: Казахстанцы воспринимают рост цен острее, чем есть на самом деле

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Цены на товары и услуги в Казахстане с каждым месяцем становятся все выше и выше. В этой связи Нацбанк РК провел опрос и узнал мнение казахстанцев по поводу будущей инфляции. О том, какую экономическую ситуацию ожидают наши граждане в будущем, читайте в материале NUR.KZ.

Не секрет, что инфляция в Казахстане бьет рекорды. Цены на товары и услуги растут повсеместно, и на этом фоне Национальным банком РК был проведен опрос среди казахстанцев по поводу их инфляционных ожиданий.

Примечателен тот факт, что у населения в целом ожидания от будущей экономической ситуации улучшились: только 45% респондентов ожидают сохранение текущих либо более быстрые темпы роста цен, в апреле этот показатель был равен 53%.

Несмотря на более позитивные ожидания, в реальности казахстанцы очень остро ощущают рост цен. Как показывают опросы, сильнее всего ударило по карманам простых граждан подорожание продуктов питания - 90% опрошенных отметили именно этот вариант.

Отмечая, какие именно продукты и товары подорожали, большинство казахстанцев, как и в апреле текущего года, отметили именно сахар - 44,3% респондентов. За сахаром следует хлеб - 33,9%, а также фрукты и овощи - 33,2%.

Инфографика: Национальный банк РК

Меньше всего были отмечены образовательные услуги и горюче-смазочные материалы - эти пункты выбрали всего по 2,5% опрошенных.

Чего ожидают казахстанцы через год

В апреле многие казахстанцы ожидали, что через 12 месяцев инфляция в стране достигнет 16,2%, в новом опросе прогнозы респондентов несколько смягчились - 13,8%.

Доля опрошенных, позитивно оценивающих перспективы развития страны на год и пять лет, составляет 44% и 45% соответственно. Это же касается и оценки будущего личного материального положения - многие опрошенные ожидают улучшений в будущем.

Инфографика: Национальный банк РК

Несмотря на позитивные прогнозы, текущее материальное положение граждан продолжает оставаться в негативной зоне:

41% респондентов фиксируют его ухудшение;

респондентов фиксируют его ухудшение; 49% отмечают неизменность.

При этом и готовность казахстанцев к крупным покупкам также находится на низком уровне.

Инфографика: Национальный банк РК

Интересно, что, несмотря на позитивные прогнозы, у большинства казахстанцев воспринимаемый рост цен несколько завышен относительно реальных показателей. Так, фактическая инфляция составила 13,8% в мае, но по ощущениям были все 21,3%.

Инфографика: Национальный банк РК

Подводя итог, можно отметить, что, несмотря на рекордные показатели инфляции, многие респонденты прогнозируют улучшение экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев. Тем не менее, даже на фоне позитивных прогнозов казахстанцы воспринимают рост цен намного острее, чем есть на самом деле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1973830-kazahstantsy-vosprinimayut-rost-tsen-ostree-chem-est-na-samom-dele-zayavili-v-natsbanke/