Какой рост цен ожидают казахстанцы, рассказали в Нацбанке

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В июле инфляция в Казахстане достигла 15%, тем самым подтвердив прогнозы аналитиков. Чего ждут казахстанцы от экономической ситуации в дальнейшем, рассказали в Национальном банке РК.

Жители Казахстана постоянно сталкиваются с выросшими ценами. Только за первую неделю августа было зафиксировано подорожание некоторых продовольственных товаров, которые считаются социально значимыми.

В связи с этим Нацбанком регулярно проводятся опросы среди населения страны по поводу их инфляционных ожиданий. И здесь, по сравнению с предыдущим месяцем, есть определенные отличия.

Например, по итогам майских опросов, многие казахстанцы были оптимистично настроены по поводу будущей экономической ситуации. Лишь 45% респондентов ответили, что ожидают дальнейший рост цен или их сохранение на одном уровне. В июне этот показатель ухудшился и достиг 51%.

По последним результатам опросов видно, что потребительские настроения населения продолжили ухудшаться. Теперь доля респондентов, ожидающих более быстрый рост цен или сохранение текущих, увеличилась до 54%.

Количественная оценка ожидаемой через 12 месяцев инфляции также существенно выросла и составила 15,6%. Стоит отметить, что этот показатель впервые с начала года превысил реальную инфляцию. Медианная оценка ожидаемой инфляции еще выше – 16,5%, а воспринимаемой вообще достигла 21,5%.

Инфографика: Национальный банк РК

Стоит уточнить, что медианная оценка воспринимаемой инфляции, как правило, часто оказывается выше фактической или ожидаемой. Дело в том, что люди, отвечая на вопрос о росте цен, в этом случае делятся своими субъективными ощущениями.

Это неудивительно, ведь согласно опросам, в оценках населения касательно изменения цен за прошедшие 12 месяцев доля опрошенных, отметивших более быстрый и такой же, как раньше, рост цен, составила 88%.

Что дорожало сильнее всего

Самый сильный рост цен затронул продовольственный сектор. По итогу июля цены на продукты питания в среднем выросли на 19,7% за год. Это же отмечают и опрошенные казахстанцы – 87% отметили именно подорожание продовольственных товаров.

Сильнее всего бьет по карману сахар – 64% опрошенных отметили рост цен именно на него. Вслед за сахаром участники опроса также указывают на подорожание хлеба и хлебобулочных изделий (29%), растительного масла (21%), а также фруктов и овощей (20%).

Инфографика: Национальный банк РК

Чего ожидают казахстанцы через год

Будущая экономическая ситуация не вдохновляет казахстанцев. Их потребительские настроения несколько ухудшились, но еще остаются в положительной зоне. Индекс потребительских настроений составил 103,9.

При этом 36% опрошенных отметили, что за прошедший год их материальное положение ухудшилось и 45% не заметили никаких изменений. На вопрос о возможных крупных покупках ответили положительно лишь 40% казахстанцев, а имеют накопления лишь 16% казахстанцев.

Также несколько снизился процент позитивно настроенных казахстанцев по поводу экономических успехов страны на год и на пять лет вперед – их в июле составляет лишь 42% и 41% соответственно.

Инфографика: Национальный банк РК

Подводя итог, можно отметить несколько основных моментов:

казахстанцы воспринимают рост цен острее, чем он есть;

инфляционные ожидания населения превышают фактический рост цен;

все меньше казахстанцев ожидают улучшения экономической ситуации в ближайшем будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1982872-kakoy-rost-tsen-ozhidayut-kazahstantsy-rasskazali-v-natsbanke/