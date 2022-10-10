Почти на 50% подорожал хлеб в одном из регионов Казахстана

Хлеб. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие продукты питания в 2022 году сильно подорожали. Та же участь постигла и такой социально значимый продовольственный товар, как хлеб. Как за год выросли на него цены, рассказали аналитики EnergyProm.

По итогам сентября продовольственная инфляция в Казахстане достигла 22,2%. Хлеб, как и многие другие продукты питания, также показывал значительное подорожание. Причем рост цен совпал с сокращением производства свежего хлеба в стране.

Так, за январь-август 2022 года отечественные хлебопекарни произвели порядка 342,4 тыс. тонн свежего хлеба – это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Даже Туркестанская область, как лидер по общему объему готовой продукции, показала сокращение производства сразу на 8,3% до 81,7 тыс. тонн хлеба.

Сколько хлеба произвели в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Пока в стране сокращается производство хлеба, его цена продолжает расти.

Так, по итогам сентября хлеб в Казахстане подорожал на 19,4% за год. При этом цена на ржано-пшеничный хлеб увеличилась на 24,7%, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта – на 28,2%, из муки первого сорта – на 14,4%, а на нарезной батон – на 28,1%.

Стоит отметить, что цены в регионах не растут с одинаковой скоростью. Так, более чем в половине областей страны годовое подорожание хлеба сильно обогнало среднереспубликанский показатель.

Сильнее всего рост цен ударил по карманам жителей Улытауской области – здесь хлеб за год подорожал сразу на 48,3%.

Следом с заметным отставанием идут Акмолинская область и Алматы – здесь цены за год выросли на 27,6% и на 25,8% соответственно.

Совсем небольшой прирост цен был зафиксирован в Северо-Казахстанской области – всего на 2,6% за год.

Как подорожал хлеб в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, средняя по стране стоимость по итогам сентября составила порядка 195 тенге за хлеб из муки первого сорта и 341 тенге - из муки высшего сорта. Отметим, что это цены за один килограмм. Стандартный "кирпич" при этом весит около 500 граммов.

Сколько стоит хлеб в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что рост цен на хлеб также совпал с подорожанием муки в Казахстане. Ее стоимость по итогам августа выросла сразу на 41,4% за год. Причем рост цен на муку происходил на фоне вывоза ее за рубеж и сокращения собственного производства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991935-pochti-na-50-podorozhal-hleb-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/