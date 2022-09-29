Мука продолжает дорожать в Казахстане

Мука подорожала. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам августа цены на муку снова показали рост. Подорожание совпало с увеличением экспорта и снижением реализации на внутреннем рынке. Об этом сообщили аналитики EnergyProm.

Мука растет в цене не первый месяц, однако именно в августе произошло одно из самых больших подорожаний. За месяц стоимость муки выросла на 4,3%. Как отмечают аналитики, это один из самых высоких показателей месячного удорожания с 2011 года.

Как растут цены на муку. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что рост цен фиксировался и в июле – тогда стоимость пшеничной муки высшего сорта в среднем по стране достигла 343 тенге за килограмм, хотя в некоторых регионах даже превысила 400 тенге.

Рост цен совпал с сокращением производства. Так, за январь-август текущего года производство муки из зерновых культур и растительной муки, а также смесей из них тонкого помола составило всего 2 млн тонн, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впрочем, падение объемов производства также происходит не первый год – в 2021 году оно снизилось на 3,8%, а в 2020 году сразу на 4,7%.

Муки стали производить меньше. Инфографика: energyprom.kz

Несмотря на снижение показателей, отечественные компании по-прежнему обеспечивают почти весь спрос на муку мелкого помола из зерновых культур. Правда, в этом году он также снизился – 98,9% против 99,6% годом ранее.

Также на фоне сокращения объемов производства увеличились объемы импорта – сразу в 2,5 раза, до 18,8 тыс. тонн.

Экспорт, несмотря на введения временного запрета на вывоз муки из страны, также увеличился (на 24,9%) и к августу составил 935,3 тыс. тонн.

Казахстан увеличивает импорт муки. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, на фоне увеличения экспорта, импорта и снижения собственного производства, мука в стране продолжает дорожать.

Если в месячном разрезе цены выросли на 4,3%, то с начала года они выросли на 36,8%, а в годовом разрезе вовсе на 41,1%. Как отмечают аналитики, эти два показателя являются самыми большими за все время.

Как изменялись цены на муку. Инфографика: energyprom.kz

Если рассматривать рост цен в региональном разрезе, то окажется, что сильнее всего подорожала мука в Павлодарской (12,8% за месяц), Жетысуской (12,4%) и Западно-Казахстанской (11,9%) областях.

Меньше всего цены на муку выросли в Акмолинской (на 0,3% за месяц), Актюбинской (0,6%), и в Северо-Казахстанской (на 0,8%) областях.

Рост цен на муку в разрезе регионов. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, самый высокий рост цен на муку произошел в апреле 2022 года. Тогда месячный прирост составил сразу 7,5%. Именно тогда правительство Казахстана и приняло решение об ограничении экспорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990199-muka-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/