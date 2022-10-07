Бензин АИ-98 подорожал в некоторых регионах Казахстана

Автозаправочная станция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На бензин марки АИ-98 в Казахстане не действуют никакие ценовые ограничения. А поэтому цены на него могут не просто отличаться в каждом из регионов страны, но и меняться в зависимости от ситуации на рынке. Как изменились цены на топливо в сентябре, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстан отличается одними из самых низких цен на топливо среди стран СНГ. Ранее мы сообщали о том, что дешевле чем у нас, топливо продается только в Азербайджане и Туркменистане.

Тем не менее, рост цен на топливо был зафиксирован и в Казахстане. В частности, это касается бензина марки АИ-98. По итогам августа цены на него выросли на 5,9% за год. Но на этом рост не остановился.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в сентябре цены на "девяносто восьмой" за месяц выросли сразу в нескольких крупных городах страны.

Самое сильное подорожание было зафиксировано в Павлодаре – сразу на 8 тенге до 242 тенге за литр. Следом идут Алматы (на 3 тенге до 235 тенге) и Караганда (на 1 тенге до 230 тенге за литр).

Стоит отметить, что с новыми ценами Павлодар оказался антилидером по стоимости бензина марки АИ-98. До сентября 2022 года "пальму первенства" держал Костанай с ценником в 238 тенге за литр, который, к слову, никак не меняется с ноября 2021 года.

В это же время в стране было зафиксировано и снижение цен. Правда только в столице Казахстана. Для астанчан АИ-98 в сентябре стал дешевле на 3 тенге – литр здесь в среднем стоит 234 тенге.

В остальных регионах Казахстана средняя стоимость бензина данной марки составляет от 227 до 233 тенге, в среднем по стране - 232 тенге.

Напомним, 22 августа в Казахстане вступил в силу приказ Минэнерго РК об установлении предельных цен на розничную реализацию бензина и дизельного топлива, однако он не касается марки АИ-98.

Тем не менее, несмотря на отсутствие «ценового потолка», у этой марки бензина в целом по стране наблюдается стабильность – во многих регионах Казахстана стоимость «девяносто восьмого» не меняется уже несколько месяцев.

Таким образом, можно сказать, что стоимость бензина АИ-98 вполне успешно саморегулируется благодаря рыночной экономике в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991644-benzin-ai-98-podorozhal-v-nekotoryh-regionah-kazahstana/