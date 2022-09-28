Мыло и шампуни подорожали в Казахстане

мытье рук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Многие товары и услуги в 2022 году отметились сильным подорожанием. Как оказалось, рост цен не обошел стороной и моющие средства. О том, как сильно они подорожали, сообщил официальный Telegram-канал Бюро национальной статистики.

Многие хозяйственные товары Казахстан производит самостоятельно. Например, с января по июль 2022 года в стране было произведено порядка 15,8 тыс. тонн моющих и чистящих средств.

Из них на мыло и другие вещества, которые можно использовать для чистки поверхности, пришлось более 8,8 тыс. тонн. На шампуни пришлось порядка 358 тонн, а на зубные пасты – около 1 тонны.

На фоне таких показателей в стране был зафиксирован и рост цен. Так, согласно данным аналитиков, стоимость чистящих и моющих средств за год выросла на 26,6%. Для сравнения, в целом по итогу августа годовой рост цен на непродовольственные товары составил лишь 15,5%.

Средняя стоимость хозтоваров. Инфографика: Stat.gov.kz

Таким образом, средняя цена хозяйственного мыла по Казахстану по итогам августа составила 307 тенге за 200 грамм. Причем в Астане цена выше почти в два раза – 577 тенге за кусок мыла.

В то же время в Атырау средняя цена составляет всего 172 тенге за 200 грамм.

Средняя цена тюбика зубной пасты объемом 75 мл. в августе составляла 854 тенге. Самые высокие цены были зафиксированы в Алматы – 1 117 тенге, а самые низкие в Уральске – 669 тенге.

Стоимость шампуня в среднем по стране составляла 903 тенге за бутыль объемом 200 мл. Самая высокая цена была зафиксирована также в Алматы – 1 062 тенге, а самая низкая в Петропавловске – всего 741 тенге.

Стоит отметить, что указанные здесь цены не относятся ко всей доступной на рынке продукции. Товары могут сильно отличаться как по цене, так и по качеству. А на стоимость продукта могут влиять как состав, так и бренд.

О том, как аналитики Бюро национальной статистики определяют цены на товары и услуги, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990084-mylo-i-shampuni-podorozhali-v-kazahstane/