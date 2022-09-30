Какие продукты подорожали за неделю в Казахстане

Овощи в супермаркете. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За прошедшую неделю некоторые продукты из списка социально значимых успели подешеветь, а другие – наоборот, продолжили расти в цене. Как изменилась стоимость некоторых продуктов питания, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам августа продуктовая инфляция превысила 20%. Однако на этом рост цен не остановился. Так, по итогам прошедшей недели часть продуктов, которые входят в список социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), показали дальнейший рост цен.

В годовом выражении продукты из списка СЗПТ подорожали на 19,8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Бюро национальной статистики.

Самый высокий рост цен с 20 сентября показали куриные яйца. Они за прошедшую неделю подорожали сразу на 2,2%. Стоит отметить, что их стоимость росла и раньше. В некоторых регионах Казахстана она за год увеличилась более чем на 30%. Средний же годовой прирост цен составил порядка 16,3%.

На этом фоне стоимость других товаров СЗПТ выросла незначительно. Например, мука, которая по итогам августа выросла в цене сразу на 4,3%, за прошедшую неделю подорожала всего на 0,2%, а с начала сентября – лишь на 1,5%.

Что стало дешевле

В то же время многие социально значимые продукты питания за эту неделю заметно подешевели. Это касается в первую очередь лука и моркови – за неделю цены на них снизились на 3,1% и 2,1% соответственно.

Также снизились цены на самый быстрорастущий в цене продукт – сахар. Он за неделю подешевел сразу на 1,8%. Это притом, что еще весной в стране наблюдался ажиотажный спрос и неконтролируемый рост цен на него. На 27 сентября средняя стоимость килограмма сахара составляла порядка 514 тенге.

Известны цены и на некоторые другие товары, которые входят в перечень СЗПТ:

рожки – 290 тенге за килограмм;

за килограмм; рис – 318 тенге ;

; гречка – 523 тенге ;

; творог – 1 810 тенге.

Стоит отметить, что аналитики еженедельно фиксируют стоимость социально значимых продуктов питания. Поэтому указанное здесь изменение цен может потерять актуальность уже через несколько дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990361-kakie-produkty-podorozhali-za-nedelyu-v-kazahstane/