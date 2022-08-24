Почему выросли цены на аренду жилья в Алматы

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Повышение стоимости аренды жилья в Алматы отмечают многие. О том, из чего складываются эти цены и на сколько они выросли в последнее время, рассказала во время советник президента Саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Лукьяненко, цены складываются из рыночных механизмов, спроса и предложения.

"Когда в город прибывает большое количество людей, а большинство вузов не могут обеспечить жильем, когда платное образование, то в дополнительные расходы входит плата за съем квартиры. Под воздействием платежеспособного спроса владелец предлагает свою цену, он –владелец активов. У арендатора нет другого выбора, как снимать за те деньги, за которые он снимает жилье. Разумеется, владелец имеет право повышать цены", – говорит представитель Ассоциации.

Нина Лукьяненко приводит в пример цены на продукты, которые так же растут.

"В январе органы власти установили порог инфляции, который имеет двузначное значение – 15%. Это – обесценивание денег, было бы странно ожидать, что собственники не будут повышать стоимость арендного жилья. Под воздействием спроса и предложения цена может меняться.

Но потенциальный арендатор – тоже человек и имеет планы по своим расходам. Мои рекомендации – в договоре аренды прописывать ситуации, которые могут иметь место в будущем", – говорит спикер.

Она рекомендует составлять двусторонний договор аренды, который будет защищать и арендатора, и арендодателя.

"Мы применяем такую формулу – когда подписывается договор аренды, мы вносим пункт о том, что стороны могут пересматривать оплату в течение года, но не чаще одного раза в год. Второй момент – обязательно это должно происходить с предварительным уведомлением минимум за месяц.

Любая из сторон может сделать предложение. Арендатор может не потянуть арендную плату, он может попросить о снижении цены, часто такие ситуации случаются. Когда арендатор порядочный, следит за квартирой, не наносит ущерб имуществу, арендодатель идет на встречу арендатору. Стороны должны друг друга устраивать и находить компромиссные решения", – сообщила Нина Лукьяненко.

Она также рассказала о том, что есть случаи, когда арендаторы снимают комнату с подселением или проживанием с хозяевами, но этот вариант является сложным в исполнении. Зачастую пожилые люди могут рассматривать квартиранта в качестве помощника, который будет ходить за продуктами или делать уборку в квартире, помимо оплаты за проживание. Такие варианты найти сложно и лучше делать с помощью родственников и знакомых, говорит спикер.

Кроме того, на рынок аренды жилья повлияла и миграция внутри страны и извне.

"Ситуация последних месяцев сыграла роль не только в нашей стране и нашем городе. Здесь важно понимать, что урбанизацию никто не отменял и прирост населения наблюдается в крупных городах. Сюда приезжают не только за учебой, но и работой, культурными ценностями, прогулками и т.д.

Что касается текущей ситуации, в последние четыре месяца мы наблюдаем большой миграционный прирост людей из России, Украины и Беларуси, они поднимают спрос на квартиры", – говорит Лукьяненко.

Она отметила, что цены на аренду не всегда бывают справедливы, когда это касается старых объектов недвижимости с отсутствием ремонта и старой мебелью. Однако государственное регулирование цен является неверным, считает спикер.

"Любой государственный механизм будет мешать развитию рынка в целом. Для того, чтобы решить вопрос с ценами, должны быть выполнены иные механизмы – строительство доступного социального жилья, увеличение вариантов от государства в виде аренды с последующим выкупом или аренда для определенных категорий граждан – неполные семьи, инвалиды.

И третий момент – это сезонная волна, которая всегда поднимает цену на недвижимость. Я думаю, что решение на поверхности – нужно заставить, помочь или обеспечить программами вузы, чтобы они создавали кампусы",– заявила представитель Ассоциации.

Она рассказала, что цены на аренду жилья поднялись на 20-30%.

"Аренда – это ленивый бизнес для владельца. Есть определенные расчеты, выгодно или нет сдавать квартиру и они привязаны к стоимости. Считается выгодным, если период окупаемости объекта недвижимости – 10 лет. Если принять во внимание, что за прошлый год цены на жилье увеличились от 23 до 30%, то это так же отразилось и на арендных ставках. Если у нас инфляция 15%, а рост цен на аренду – 20%, то фактически рост цен – 5%", – заключила Лукьяненко.

Спикер также сообщила, что предпосылок к снижению цен на данный момент нет.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что аренда квартир в Алматы подорожала. Так, однокомнатная квартира стала доступна арендаторам за 150 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984562-pochemu-vyrosli-tseny-na-arendu-zhilya-v-almaty/