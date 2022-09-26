Как меняется ситуация с ценами на аренду в Казахстане

Дом-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После начала частичной мобилизации в соседней России в Казахстане появились сообщения об ажиотаже на рынке арендного жилья. О том, что на самом деле происходит в сфере съемных квартир, узнали журналисты NUR.KZ.

После объявления частичной мобилизации некоторые россияне приняли решение покинуть страну. В связи с этим на границе Казахстана начали возникать массовые очереди.

Не заставила себя ждать и реакция казахстанцев. Таксисты на границе с Россией начали вести расчет в рублях, а некоторые арендодатели "на хайпе" решили поднять стоимость аренды.

Тем не менее официальные сообщения указывали на то, что реальная ситуация с эмиграцией россиян была сильно преувеличена. Сначала об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а затем это подтвердилось и официальным заявлением Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Так, с начала 2022 года, по данным МВД РК, в страну въехало порядка 4,3 млн иностранцев, а выехало – 4,1 млн человек. Среди них в Казахстан приехало около 1,66 млн россиян, а выехало – 1,64 млн.

То есть, по приведенным выше данным, в стране осталось всего около 20 тыс. российских граждан.

Договор об аренде жилья. Иллюстративное фото: freepik.com

Тем не менее из-за новостей о массовой эмиграции, а также из-за единичных случаев повышения аренды, как, например, это произошло с блогером Арманом Юсуповым, в стране начали расползаться слухи о рекордном росте стоимости арендного жилья в Алматы. Однако, как оказалось, реального роста цен не произошло.

Это подтверждает и портал "Крыша". Как отмечают аналитики, высокий уровень цен на долгосрочную аренду жилья в Алматы установился не в последние дни, а еще в августе-сентябре в период пика спроса.

Для сравнения: если с января по июль жилье сдавали в среднем по 3,9-4 тыс. тенге за "квадрат", то в августе стоимость аренды выросла сразу до 4,5 тыс. тенге, а к 5 сентября – до 5,2 тыс. тенге. Уже в первых числах сентября рост цен к началу года составил 30%.

Текущие средние цены на аренду жилья в Алматы следующие:

однокомнатные квартиры – 180-190 тыс. тенге ;

; двухкомнатные – 290-300 тыс. тенге ;

; трехкомнатные – от 450 тыс. тенге.

"Цены на аренду в Алматы повышаются каждый год. В основном из-за инфляции и спроса. Спрос растет из-за урбанизации. В поселках и малых городах сложно получить хорошее образование и найти работу. Люди приезжают в крупные города учиться, остаются на постоянное жительство. Далее прибывает новая волна, и так каждый год", – пояснили аналитики "Крыши".

Алматы. Иллюстративное фото: gettyimages.com / HHakim

Тем не менее, как считают эксперты, в стране возникла очень опасная ситуация из-за ажиотажа, который возник в Казнете.

Например, собственники, которые даже не планировали поднимать цены, могут принять дезинформацию за факт и увеличить стоимость. Более того, под удар могут попасть и те, кто уже снял квартиру.

Сейчас можно наблюдать ситуацию, когда отдельные хозяева устанавливают цену выше рыночной. Как считают аналитики, объективных оснований для этого нет.

Это подтверждают и авторы Telegram-канала Finance.kz. Они указывают, что, несмотря на постоянное дорожание аренды в Алматы, того аномального роста цен, о котором говорят в соцсетях, не было. Как отмечают авторы, в сторону удорожания сдвинулось не более 10% объявлений.

Но в то же время, заметно выросли цены в объявлениях о сдаче в аренду жилья в Уральске. Однако это не значит, что хозяева этих квартир смогут их сдать за такой ценник.

Как поведет себя арендный рынок Казахстана дальше, еще предстоит выяснить. Однако то, что волна миграции была сильно переоценена, подтверждается официальными сообщениями и данными статистики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989542-chto-proishodit-s-tsenami-na-arendu-v-kazahstane/