"Поднялся хайп, что выросли цены, но это не так": что происходит с арендой квартир в Казахстане

Кухня в квартире. Иллюстративное фото: pexels.com

В общественно-политическом Telegram-канале Ксении Собчак "Кровавая барыня" появился пост, посвященный ценам на аренду квартир в Казахстане после объявления в России о частичной мобилизации.

Отмечается, что журналисты поговорили с руководителем Крыша.kz Севиль Дарган.

Она пояснила, что в долгосрочной аренде квартир повышение цен было еще в августе-сентябре - в период пика спроса на аренду, что происходит ежегодно. Ведь Астана и Алматы - популярные города по внутренней миграции в связи с учебой и работой.

Еще в начале сентября цены выросли на 30% по сравнению с январем.

"В Астане нет резкого повышения спроса на квартиры, а в ценах за последнюю неделю было снижение на 1%.

В приграничных городах (в Уральске и Костанае) есть небольшой рост интереса к жилью, но цены пока стабильны", - отметила Севиль Дарган.

При этом насчет скриншотов, на которых стоимость аренды двухкомнатных квартир доходила до 700 тыс. тенге, она объяснила, что это жилье из специфического сегмента. Согласно аналитике сервиса, цена таких квартир выше средней на 119%. Большинство квартир в этом районе сдается в среднем за 233 тыс. тенге.

Также руководитель Крыша.kz высказалась насчет возникшего ажиотажа.

"21-22 сентября поднялся хайп в пабликах и соцсетях с информацией, что якобы цены на Крыше выросли за ночь. Это не так. Но есть риск, что после ажиотажа сложится опасная ситуация. Собственники, которые и не планировали повышать цены, могут принять дезинформацию за факт и увеличить стоимость", - отметила она.

Между тем, по мнению казахстанских риелторов, для арендодателей лучше проверенный квартирант. Не исключено, что Казахстан для россиян является лишь перевалочным пунктом, где они не задержатся надолго. К тому же можно больше потерять, чем приобрести.

Напомним, ранее стало известно, на сколько подорожала аренда квартир в Алматы на фоне наплыва иностранцев.

Также жена Али Окапова обратилась к арендодателям и заявила, что поднимать цены в 2-3 раза - нечестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989447-podnyalsya-hayp-chto-vyrosli-tseny-no-eto-ne-tak-chto-proishodit-s-arendoy-kvartir-v-kazahstane/