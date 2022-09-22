"Будем жить на улице": Арман Юсупов рассказал о подорожании съемной квартиры до 1,5 млн тенге

Арман Юсупов. Фото: instagram.com/yussupov21

Казахстанский блогер Арман Юсупов поведал, что владельцы квартиры, которую он снимает, решили повысить арендную плату сразу на 500 тысяч тенге. В результате он с женой решил найти новое жилье, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Арман рассказал, что они с Кариной ранее арендовали квартиру за 1 миллион тенге. А теперь владельцы жилья решили поднять стоимость аренды сразу на 50%.

"Нас выселили из квартиры. Простите меня, это чисто блогерское, вот вырвался кликбейт. По факту нас не выгоняли, но просто вот так предупредили, поставили перед фактом: "Либо мы повышаем цену на эту квартиру на 50%, либо вы отсюда съезжаете". Эту квартиру мы снимали за 1 миллион тенге, а ее новая цена - 1,5 миллиона тенге. И мы решили искать новую квартиру в аренду", - пояснил Юсупов.

Ситуацию прокомментировала Карина Оксукпева, которая выложила на своей странице вайн на эту тему.

"В связи с последними событиями мы все будем жить на улице, видимо. Адекватные арендодатели, которые не повысили цену в сто раз, попадут в рай", - написала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989080-budem-zhit-na-ulitse-arman-yusupov-rasskazal-o-podorozhanii-semnoy-kvartiry-na-500-tys-tenge/